Сушка для фруктов и овощей Starwind SFD0501

14 июля 2022, 14:45

Компактная сушка Starwind SFD0501 позволяет заготовить ароматные цукаты, грибы для супов, сухофрукты для выпечки и компотов, мясные снеки и колбаски, а также зелень и травяные сборы.

Устройство подойдет тем, кто заботится о здоровье, ведь после дегидратации продукты сохранят в себе большую часть полезных свойств и будут храниться в течение длительного времени.За счет мощности в 400 Вт действие сушки равномерно распространяется сразу на 5 вместительных поддонов габаритами 29,5 х 3,2 х 29,5 см, которые уже идут в комплекте. Температура для высушивания продуктов постоянно поддерживается на 70С°, чтобы обеспечить идеальный результат приготовления. Встроенный термостат контролирует поддержание температуры на протяжении работы Starwind SFD0501. Интуитивно понятное управление обеспечено за счет одной кнопки, расположенной на передней панели сушки для овощей и фруктов.Благодаря компактным размерам устройство не занимает много места и помещается даже на маленькой кухне, а через прозрачную крышку удобно наблюдать за процессом приготовления. Также пользователей порадует стильный дизайн сушки, который идеально впишется в любой интерьер.Натуральные закуски и десерты могут храниться весь год благодаря сушке для овощей и фруктов Starwind SFD0501.