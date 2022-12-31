Новые увлажнители воздуха Starwind

31 декабря 2022, 10:45

Starwind представляет три модели ультразвуковых увлажнителей SHC 2310, SHC1510 и SHC1410.

Встроенная световая индикация, энергоэкономичность и бесшумная работа: ультразвуковые увлажнители Starwind обеспечат правильный микроклимат в комнате или в офисе.



Сухой воздух в помещениях оказывает негативное влияние на здоровье и качество жизни человека: ухудшается внимание и концентрация, растет утомляемость, снижается общий иммунитет и появляется сухость слизистых и кожи, ощущается дискомфорт во время отдыха и сна. Оптимальный уровень влажности в помещении (40-60°С) благоприятно влияет на слизистые оболочки рта и носа, усиливает защиту организма взрослых и детей от вирусов и снижает риск распространения инфекций.





Ультразвуковые увлажнители считаются наиболее эффективными среди существующих типов увлажнителей воздуха, так как они за короткое время обеспечивают широкий диапазон влажности в помещении, отличаются низким уровнем шума, абсолютно безопасны, просты и удобны в эксплуатации, потребляют наименьшее количество электроэнергии при высокой производительности. Во время работы ультразвуковые увлажнители создают «облако» увлажненного воздуха, которое распространяется по помещению.



У всех трех моделей Starwind удобное механическое управление. Для включения устройства достаточно повернуть регулятор по часовой стрелке и установить комфортную скорость увлажнения. Предусмотрен верхний залив воды в резервуар для максимального удобства использования. Увлажнители оснащены встроенной световой индикацией, которая включается во время работы устройства и информирует, когда уровень воды в резервуаре минимальный. При достижении низкого уровня воды прибор автоматически отключится.



Резервуар модели SHC 2310 вмещает до 3 л воды, этого объема при производительности 250 мл/ч достаточно для 11 часов непрерывной работы.

У модели SHC1410 объем резервуара 4 л, а расход воды 300 мл/ч, чего хватает на 12 часов увлажнения.

Прибор SHC1510 с резервуаром на 4,5 л и производительностью 300 мл/ч может непрерывно работать до 14 часов.

Все 3 модели энергоэкономичны – их мощность всего 30 Вт. При этом модели SHC1510 и SHC1410 эффективно увлажняют воздух в помещениях площадью до 30 м2, а прибор SHC 2310 рассчитан на комнаты до 20 м2.



Увлажнители работают практически бесшумно даже на максимальной скорости увлажнения: всего 35 дБ у SHC 2310 и 38 дБ у SHC1510 / SHC1410. В любое время cуток ультразвуковые увлажнители Starwind обеспечат правильный микроклимат в комнате или в офисе.



За счет компактного размера увлажнителей легко найти удачное место для прибора в любом интерьере. Все 3 модели представлены в белом корпусе, но отличаются по стилю и форме: для устройства SHC1410 выбран скандинавский экодизайн, прибор SHC2310 дополнен поворотным распылителем на 360°, а SHC1510 имеет приятную округлую форму.