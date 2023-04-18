Климатически приборы Starwind для защиты от аллергии на цветение

18 апреля 2023, 13:45

По последним данным - более 76% жителей нашей страны страдают различными формами аллергии.



Чтобы облегчить жизнь аллергиков период цветения – специалисты Starwind рекомендуют на постоянной основе использовать климатические приборы такие, как увлажнители и очистители воздуха.



Мойки воздуха Starwind увлажняют воздух и очищают его от частичек пыли и пыльцы. Воздух проходит через увлажненные диски, насыщается влагой, пыль налипает на диски и смывается в поддон. От крупных фрагментов пыли воздух очищается с помощью Pre-Filter.



Благодаря естественному принципу увлажнения мойка воздуха обеспечивает оптимальный уровень влажности для текущей температуры в помещении.



Увлажнители воздуха поддерживают влажность воздуха 40-60%. Благодаря увлажненному воздуху пыльце тяжелее перемещаться по помещению, т.к. впитывая влагу частицы становятся тяжелее и быстрее оседают на пол.

В некоторых моделях предусмотрен Pre-Filter, который помогает очищать воздух от шерсти домашних животных и крупных фрагментов пыли.