10 декабря 2019, 17:15

ERGO представил новые увлажнители воздуха, которые обеспечивают оптимальную влажность воздуха в помещении.

Увлажнители воздуха ERGO HU 2042 DTF, ERGO HU 2048 и ERGO HU 2048 D рассчитаны на небольшие помещения (до 30 квадратных метров), экономно расходуют электроэнергию и работают практически бесшумно. С их помощью легко установить и поддерживать оптимальную влажность воздуха дома или на работе.Увлажнителями ERGO просто и удобно пользоваться, они имеют стильный и эргономичный дизайн. В зависимости от модели, приборы работают без дозаправки от 12 до 19 часов. Встроенный таймер позволяет запрограммировать выключение через определенное время, а если вода в баке закончится раньше, это произойдет автоматически.Техника ERGO отлично подходит для жилых или офисных помещений. Благодаря ее использованию, снижается риск распространения вирусных заболеваний, кожа и волосы не пересыхают и даже комнатные растения развиваются намного лучше.