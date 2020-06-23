Обновленная линейка кондиционеров ERGO

23 июня 2020, 11:45

Бренд ERGO представил новые кондиционеры в линейках SMART, ADVANCE, COMFORT и ECO.



Кондиционеры ERGO – эргономичная и многофункциональная климатическая техника, которая обеспечивает комфорт внутри любого помещения в любое время года. Модели работают в широком температурном диапазоне для наружного блока, а значит не только охлаждают, но и обогревают дом, квартиру или офис.

Линейки ADVANCE, SMART и ECO оснащены фильтр-системой 3-в-1, которая устраняет до 95% бактерий, препятствует появлению новых и насыщает воздух витаминами. Модели серии ADVANCE также обладают функцией самоочистки, а кондиционеры серии SMART и ECO – фильтром «холодная плазма», который препятствует распространению пыли, никотина и пыльцы в помещении.Благодаря встроенному Wi-Fi модулю, техникой серии ADVANCE можно управлять со смартфона, через специальное приложение. Кондиционерами из линейки SMART и ECO так же можно управлять с мобильного, но для связи с приложением необходимо установить Wi-Fi модуль. Температурный режим всех кондиционеров регулируется с помощью пульта дистанционного управления.Помимо специфичных функций, все кондиционеры ERGO, включая серию COMFORT, поддерживают режим «Комфортный сон» и «Авто». Они создают оптимальный баланс температуры и влажности в помещении в любое время суток за минимально короткое время.Кондиционеры ERGO легко монтировать и обслуживать благодаря усовершенствованной конструкции. Они пожаробезопасные, малошумные и поэтому отлично подходят как для офисов, так и для жилых помещений.