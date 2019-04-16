ADVANCE, SMART, ECO и COMFORT - новые кондиционеры ERGO

16 апреля 2019, 10:15

Бренд ERGO представил 4 новых линейки кондиционеров: ADVANCE, SMART, ECO и COMFORT.



Кондиционеры ERGO – многофункциональная и эргономичная техника, которая обеспечивает комфортную температуру в квартире, доме или офисе в любое время года. Все модели кондиционеров ERGO работают в широком температурном диапазоне для наружного блока. Они не только охлаждают, но и обогревают помещение.

Линейки ADVANCE, SMART и ECO оснащены фильтр-системой 3-в-1. Она устраняет до 95% бактерий, препятствует появлению новых и насыщает воздух витаминами. Модели серии ADVANCE также обладают функцией самоочистки, а кондиционеры серии SMART и ECO – фильтром «холодная плазма», который препятствует распространению пыли, никотина и пыльцы в помещении.Техникой серии ADVANCE, SMART и ECO можно управлять со смартфона с помощью специального мобильного приложения. Оно позволяет включать и выключать кондиционер, изменять режимы работы и температуру, а также управлять включением и выключением по дневному или недельному таймеру. Для связи с приложением на внутреннем блоке кондиционера необходимо установить Wi-Fi модуль. Wi-Fi модуль в комплект кондиционера не входит. Помимо специфичных функций, все кондиционеры ERGO поддерживают режим «Комфортный сон» и «Авто». Они создают оптимальный баланс температуры и влажности в помещении в любое время суток за минимально короткое время.Универсальная для всех моделей функция «I FEEL» позволяет регулировать температурный режим кондиционера в зоне размещения пульта дистанционного управления, а возможность автоматического перезапуска с запоминанием настроек и функция запоминания угла наклона жалюзи избавляет от необходимости перенастраивать технику после каждого запуска.Все кондиционеры ERGO легко монтировать и обслуживать благодаря усовершенствованной конструкции. Они пожаробезопасные, малошумные и поэтому отлично подходят как для офисов, так и для жилых помещений.