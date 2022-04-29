Мобильные кондиционеры HISENSE серии Q с управлением по Wi-Fi

29 апреля 2022, 11:45

Мобильные кондиционеры серии Q относятся к высочайшему классу энергоэффективности А и имеют расширенный набор функций, сопоставимый с функционалом сплит-систем HISENSE: функция I Feel, режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer. Благодаря встроенному Wi-Fi-модулю управлять мобильным кондиционером можно с помощью смартфона.

Мобильные кондиционеры серии Q идеально подойдут для квартиры, дачи или небольшого офиса. В комплект входит полный набор аксессуаров и удобный пульт управления.



Преимущества серии Q:



Энергоэффективность класса А: экономия электроэнергии и высокая эффективность работы

3 режима работы – охлаждение, осушение и вентиляция

3 скорости вентилятора – высокая, средняя, низкая. Гибкая настройка воздушного потока в зависимости от индивидуальных потребностей.

Встроенный Wi-Fi-модуль. Управление устройством с помощью мобильного приложения доступно благодаря встроенному Wi-Fi-модулю. Пользователь может установить необходимые настройки микроклимата удаленно и подготовить дом к своему возвращению.

Поскольку в мобильных кондиционерах серии Q установлен такой же Wi-Fi-модуль, который используется для дистанционного управления в сплит-системах HISENSE, то для настройки сразу нескольких устройств можно использовать одно приложение. Установить необходимые параметры для сплит-системы в квартире и для мобильного кондиционера на даче теперь стало еще проще.

Расширенный функционал: режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer

Функция I Feel: точный контроль температуры в зоне нахождения пользователя благодаря встроенному датчику температуры на пульте.

Авторестарт, самодиагностика.

Набор аксессуаров. Для удобного монтажа в комплект входят патрубки, гибкий воздуховод, а также все необходимые крепления, винты и заклепки.

Автоматические горизонтальные жалюзи. Выбирайте направление воздушного потока с помощью жалюзи, управляемых с пульта.