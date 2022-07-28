Внутренние блоки Premium BLACK FREE Match DC Inverter в премиальном черном цвете

HISENSE представляет внутренние блоки Premium BLACK FREE Match DC Inverter в концептуальном черном цвете
Ассортимент внутренних блоков Premium для мульти сплит-систем HISENSE FREE Match DC Inverter пополнился новым цветовым решением – в линейке появились внутренние блоки серии Premium BLACK FREE Match DC Inverter в премиальном черном цвете. Корпус серебристого цвета подчеркивает благородный черный цвет передней панели.
Главные преимущества серии – премиальный дизайн, низкий уровень шума от 22 дБ(А) и многоуровневая система обработки воздуха, которая состоит из фильтра общей очистки ULTRA Hi Density, фотокаталитического фильтра и фильтра Silver Ion.
Преимущества Premium BLACK FREE Match DC Inverter:
Инверторная технология DC Inverter: надежная работа и длительный срок службы кондиционера
Премиальный дизайн внутренней панели блока в черном цвете
Многоуровневая система очистки воздуха: противопылевой фильтр нового поколения Ultra Hi Density с улучшенной очищающей способностью, фильтр с ионами серебра Silver Ion для уничтожения микробов и бактерий и фотокаталитический фильтр, который разрушает молекулы химических соединений, запахов, а также вирусы, споры грибов и другие загрязнители органического происхождения.
Низкий уровень шума от 22 дБ(А)
7 скоростей вентилятора внутреннего блока
Функция 4D AUTO Air: настройка воздушного потока с помощью автоматических горизонтальных и вертикальных жалюзи
MIRAGE-дисплей
Режимы Sleep, Smart, Super, Dimmer, функция I Feel
Авторестарт, самодиагностика
Возможность управления через мобильное приложение: при установке специального Wi-Fi-модуля можно управлять микроклиматом удаленно