Hisense получила награду EISA за лучший продукт в категории ЖК-телевизоров

1 сентября 2022, 13:45

Компания Hisense завоевала награду EISA от авторитетной ассоциации экспертов в области видео и аудио.

Жюри из представителей 60 известных специализированных медиа в области потребительской электроники из 29 стран признало модель телевизора Hisense U8HQ с диагональю 65 дюймов лучшей среди ЖК-телевизоров премиум-класса и заявило, что «изображение демонстрирует превосходную яркость, первоклассное движение и широкий угол обзора». Второй год подряд EISA высоко оценивает продукцию Hisense: в 2021-2022 гг. модель Hisense 65U8GQ была объявлена лучшей среди домашних видеотерминалов.





Удостоенная награды модель Hisense 65U8HQ лидировала в категории за счет передовых решений, реализованных на базе устройства. Качество также является одним из ключевых критериев, по которым EISA выбирает продукт-победитель в каждой категории.



Благодаря технологии Mini-LED в паре с системой локального затемнения Full Array Local Dimming Pro с более чем 160 независимо управляемыми зонами затемнения и пиковой яркостью до 1000 нит этот телевизор обеспечивает сверхточное четкое изображение, выраженную контрастность, исключительную яркость.



Технология Quantum Dot Colour отображает более 1 миллиарда оттенков реалистичных цветов, гарантируя удовольствие от просмотра. Кроме того, телевизор оснащен рядом функций, актуальных для геймеров. В их числе – 4K 120 Гц VRR (переменная частота обновления), ALLM (автоматический режим низкой задержки ввода) и FreeSync Premium с частотой обновления экрана 120 Гц и более. Эти характеристики делают игровой процесс чрезвычайно плавным, четким и исключают дрожание.



Комплекс из HDR10+ Adaptive, Dolby Vision IQ, IMAX Enhanced и Filmmaker Mode работает на повышение уровня динамичности изображения и добавляет картинке больше глубины. За объем и качество звука отвечает усовершенствованная встроенная многоканальная система объемного звучания 2.1.2 с передним динамиком, поддерживающая Dolby Atmos®.



Телевизор Hisense 65U8HQ работает под управлением операционной системы VIDAA U6 с интуитивно понятным интерфейсом и возможностью создания персонального профиля для каждого члена семьи, кем бы он ни являлся – любителем кино, страстным спортивным болельщиком, заядлым геймером или истинным ТВ-фаном.