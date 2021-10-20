Hisense представляет новую линейку телевизоров 2021 года

20 октября 2021, 11:35

Согласно современному образу жизни и тенденций в сфере развлечений телевизоры оснащены лучшими технологиями для просмотра фильмов и документальных лент, спортивных событий, а также для игры в игры.

Модель Hisense Mini-LED U9 является ключевой в новой линейке телевизоров Hisense 2021 года.

Телевизор Hisense Mini-LED содержит более 10 000 светодиодов с расстоянием лишь 2 мм между каждым источником света, обеспечивает максимальную яркость свыше 3000 нит. Просматривая фильм, матч или играя игру, зритель замечает разницу в действительно высоком качестве изображения, потрясающих и природных цветах.

Благодаря технологии повноматричного локального затемнения Pro вы получаете насыщенный черный цвет и лучшую разрешение, чем на традиционных светодиодных телевизорах, поскольку области, затемняются, значительно меньше по размеру и обеспечивают высокую детализацию изображения.

После технологии Dual Cell ULED от Hisense Mini-LED является оптимальным решением для уменьшения толщины и повышения яркости телевизора. Hisense Mini-LED с менее вредным синим светом сертифицированы TÜV Rheinland как технологическое решение с низкой интенсивностью волн синего цвета, что гарантирует вам большую заботу о здоровье во время просмотра. Кроме того, ни солнечный, ни искусственный свет не будет мешать вам, отражаясь на экране во время просмотра телевизора.

Новый телевизор Hisense Mini-LED характеризуется многоканальным объемным звучанием 3.1.2 и имеет прямо направленные динамики, дающие мощный звук: музыка, голоса и звуки заполняют все помещение, исходя со всех сторон. Благодаря многочисленным функциям усовершенствования звука, например Dolby Atmos Immersive Sound и DTS Virtual:X зритель чувствует себя в центре событий.

Эта модель является одним из лучших телевизоров 4K среднего уровня от Hisense, предлагает высококачественные комплексы решений для воспроизведения видео и звука.

Сертифицированное решение погружения 4K HDR в сочетании с поддержкой технологии цвета Quantum Dot и Dolby Vision HDR обеспечивают удивительное качество изображения и невероятную четкость.

Новый телевизор Hisense UHD 4K содержит технологии Dolby Atmos Immersive Sound и DTS Virtual:X, которые обеспечивают всеобъемлющий, реалистичный и многомерный звук. Поскольку звуками охвачена вся комната, а они доносятся со всех сторон, в том числе и сверху и снизу, вы почувствуете себя в центре каждой истории или песни.

Фанатам игр нужен хороший телевизор 4K. И Hisense A7 является идеальным вариантом для таких целей. Автоматический режим низкой задержки (ALLM) может автоматически включить режим игры, чтобы минимизировать задержку ввода при подключении игрового устройства. Благодаря режиму игры вы действительно повышаете свои шансы на победу, поскольку задержка введения составляет менее 15 мс, что позволяет быстрой реакции и преимущества над конкурентами.

Кроме того, режим игры обеспечивает качественный просмотр спортивных событий, поскольку этот режим адаптирован для динамических действий и спортивных игр, гарантируя такую ​​же удивительное качество изображения, и в фильмах.

В новой линейке телевизоров Hisense применяются различные технологии оптимизации изображения, которые обеспечивают как можно ярче, непревзойденную картинку. Благодаря интеллектуальной оптимизации изображения и технологии Dolby Vision IQ происходит динамическая интеллектуальная оптимизация и регулирование качества изображения, а сертифицированная программа IMAX Enhanced гарантирует соблюдение высоких требований к производительности от инженеров IMAX и DTS и ведущих технических специалистов Голливуда, обеспечивая вам наилучшие впечатления от просмотра фильма. Благодаря режиму режиссера вы всегда можете смотреть фильмы и телешоу так, как они задуманы создателями.

Компания Hisense разработала собственную усовершенствованную операционную систему VIDAA, которая гарантирует простые и безупречные впечатления от развлечений. Доступ к вашему любимому содержания возможен только одним нажатием, или точнее – одной голосовой командой.

С помощью собственной операционной системы VIDAA от компании Hisense вы можете легко и эффективно получить доступ к любимым телеканалов, самых популярных служб и программ – YouTube, Netflix, Prime video, UEFA.tv и тому подобное. Пользователи могут настроить платформу содержания, выбрать из нескольких голосовых решений и установить дистанционное управление через смартфон.

Новые телевизоры Hisense поразят вас технологией Dolby Vision Atmos, благодаря которой осуществляется интеллектуальная оптимизация любого визуального содержания с превосходным качеством звука. Благодаря встроенным многоканальным динамикам (многоканальной объемному звуку) обеспечивается более реалистичный и мощный звук, погружая вас в мир реалистичного кинематографического звука. Всегда идеальный звук, независимо от того, в каком месте комнаты вы сидите.

Выберите свой идеальный телевизор, который лучше всего соответствует вашему образу жизни и бюджета здесь.