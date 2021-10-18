Hisense анонсировала первый в мире лазерный сворачивающийся телевизор

«Лазерный экран Rollable Screen Laser TV — это комплекс «космических решений», а сам телевизор – это только начало новой эры,» — сказал вице-президент Hisense Group Holding Company Ю Чжитао (Yu Zhitao)
В Пекине прошло третье мероприятие Global Laser Display Technology and Industry Development Forum, где компания Hisense представила самые современные технологические инновации в сегменте лазерных телевизоров.
Принципиально новый концепт – телевизор со сворачивающимся экраном – Hisense Rollable Screen Laser TV – имеет дисплей с диагональю 77 дюймов и использует разработанную самой компанией полноцветную лазерную технологию. В модели поддерживается разрешение 4К (поддержка HDR), отображается 107 % цветового пространства BT.2020, пиковая яркость составляет 350 кд/м2, толщина дисплея 1,6 мм.
Модель не имеет рамок по бокам, только верхний фрагмент рамки и более массивный фрагмент снизу. На сегодня у Hisense более 70 патентов, связанных с лазерными телевизорами подобного типа.
Система основана на визуальном процессоре Transvision и использует динамики Harman Kardon. По данным самого производителя, в развёрнутом положении телевизор обеспечит впечатления, сопоставимые с теми, что возникают при посещении кинотеатра, а в свёрнутом — работает «как оперный театр».
В производстве используются высокотехнологичные материалы авиационного уровня, а экран достаточно гибкий для сворачивания в трубку и при этом вполне жёсткий для формирования устойчивой плоской поверхности в развёрнутом состоянии. Аудиосистема, настроенная командой специалистов Harmon Cardon Golden Ear, поддерживает звуковые эффекты Dolby с двойным DTS-декодированием.
Лазерный телевизор – это и устройство для создания персонализированного пространственного изображения и универсальный домашний дисплей. Hisense особое внимание уделяет интеграции своей продукции с различными технологиями воспроизведение изображения, включая системы проецирования Head-Up Display (HUD), VR-дисплеи, кинотеатральные экраны, голографические дисплеи и пр. Благодаря постоянным инновациям к 2024 г. технология производства и качество продукции будут улучшены. Размер лазерных телевизоров будет уменьшен в два раза, что позволит обеспечить еще более высокое качество изображения и снизить цену.
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