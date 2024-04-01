1 апреля 2024, 8:15

Hisense сообщает о старте сотрудничества с Xbox

Hisense объявляет о новом партнерстве с Xbox, принадлежащей корпорации Microsoft.



Целью сотрудничества является повышение качества и динамичности видеоигр и домашних развлечений с помощью передовой технологии лазерных телевизоров.



Будучи новатором в области производства лазерных телевизоров, Hisense воплощает будущее в жизнь. Благодаря экрану с диагональю более чем 100 дюймов партнерство Hisense и Xbox принесет игровому сообществу уникальные возможности. С его помощью пользователи смогут сформировать у себя дома среду, погружающую в атмосферу игры и наполненную реалистичными и приятными для глаз цветами.



«Hisense стремится не только создавать качественные продукты, но и делиться обширным опытом, накопленным непосредственно в области игр и домашних развлечений, – говорит Джерри Лю (Jerry Liu), вице-президент Hisense International. – Наше партнерство в рамках программы Designed for Xbox призвано по-настоящему усовершенствовать практику гейминга и позволить людям во всем мире получать несравнимые впечатления благодаря более чем 100-дюймовому дисплею».



Потребители смогут беспрепятственно подключать свои консоли Xbox к лазерным телевизорам Hisense и наслаждаться процессом игры: каждый момент станет более масштабным, а каждая деталь – оживет с исключительными четкостью и точностью. Специальный игровой режим на лазерных телевизорах Hisense обеспечивает плавный и захватывающий процесс благодаря высокой частоте обновления и режиму с низкой задержкой входного сигнала ALLM.

