Hisense представила инновационные решения для дома и развлечений на выставке IFA

4 ноября 2024, 14:45

Hisense приняла участие в международной технологической выставке IFA 2024, которая прошла в Берлине с 6 по 10 сентября.

Вдохновившись темой «Будущее технологий, основанное на сценариях», компания представила актуальную продукцию: экраны с большими диагоналями и решения для умного дома, объединенные экосистемой ConnectLife. Помимо этого, гости мероприятия могли оценить преимущества официально рекомендованных телевизоров для игры Black Myth: Wukong и продуктов, сертифицированных для Xbox.



При разработке техники Hisense в первую очередь ориентируется на поведенческие сценарии, учитывая реальные потребности пользователей. Так, умная прачечная упрощает уход за одеждой благодаря ИИ и автоматической настройке, а умная кухня превращает процесс приготовления пищи в искусство с помощью персонализированных программ. Для большего удобства компания разработала приложение ConnectLife, объединяющее устройства в единую систему, которой можно управлять даже удаленно.

Стиральная и сушильная машины Hisense серии 7i оснащены интеллектуальными программами AI Super Wash и AI Super Dry. Первая автоматически настраивает параметры стирки в зависимости от веса белья, типа ткани, жесткости, мутности и уровня воды, а вторая подбирает оптимальную программу сушки благодаря 3D-датчику, который точно определяет уровень влажности в барабане. Трехканальная система распыления воды iJet обеспечивает тщательное отстирывание. Удобная панель управления iPlay и возможность встраивания устройства в шкаф глубиной 60 см благодаря дизайну iFit повышают комфорт эксплуатации Hisense 7i.Умные холодильники Hisense серии PureFlat оснащены 21-дюймовым TFT-дисплеем с широким набором опций. Например, функция AI Recipe позволяет контролировать запас продуктов и подбирать рецепты с учетом имеющихся ингредиентов и их срока годности. Эффективный контроль температуры и гибкая настройка параметров хранения – заслуга отсека My Fresh Choice и высокотехнологичной системы охлаждения. А встроенный в дверцу ледогенератор помогает готовить освежающие напитки без использования морозильной камеры.Духовой шкаф Hisense серии Hi9 относится к премиальному сегменту с расширенными функциями под управлением ИИ. Устройство оснащено встроенной камерой (технология InCamera), которая следит за приготовлением блюда и автоматически отключает духовку в момент его готовности. Также прибор предлагает на выбор более 140 предустановленных программ с рецептами и автонастройками, которыми легко управлять с помощью большого сенсорного экрана VisonPlus.Помимо бытовой техники, способной облегчить выполнение рутинных задач, Hisense продолжает совершенствовать собственные мультимедийные технологии и расширять модельный ряд. Став лидером по мировым поставкам телевизоров с диагональю 100 дюймов как в 2023 году, так и в первом квартале 2024 года, по версии Omdia1 , Hisense представила на IFA 2024 новинку – телевизор ULED X Mini-LED UX с экраном 110 дюймов.Модель оснащена революционной технологией Mini-LED X с использованием более 40 000 локальных зон затемнения. Она обеспечивает максимальную яркость до 10 000 нит и высокий уровень контрастности. Процессор Hi-View Engine X, собственная разработка компании Hisense, гарантирует непревзойденную обработку каждой сцены в режиме реального времени за счет применения технологий ИИ. Изображение на экране Dynamic X-Display остается кристально четким при просмотре под любым углом и при любом освещении, днем и ночью.Также на IFA 2024 Hisense продемонстрировала новые продукты, созданные в рамках партнерских соглашений с разработчиком видеоигр Game Science и корпорацией Microsoft. Так, на выставке была организована игровая зона, где желающие могли окунуться в мир Black Myth: Wukong на официально рекомендованных телевизорах U7NQ и E7NQ PRO. Ролевой экшен, релиз которого состоялся 20 августа 2024 года, уже успел завоевать признание геймеров по всему миру. Специально к этому событию Hisense выпустила эксклюзивный графический режим Black Myth: Wukong для максимального погружения в сюжет игры.Кроме того, компания представила две модели лазерных проекторов, которые получили сертификат Designed for Xbox. Устройства имеют регулируемый размер проекции: ультракороткофокусный проектор PX3-PRO может воспроизводить изображение в широком диапазоне от 80 до 150 дюймов, а мини-проектор C2 Ultra – от 65 до 300 дюймов. Обе модели поддерживают современные форматы HDR, включая Dolby Vision. Также они сертифицированы IMAX Enhanced, что говорит о соответствии строгим стандартам в отношении качества изображения и звука. За плавность игрового процесса отвечают автоматический режим низкой задержки входного сигнала ALLM, технология компенсации движения MEMC и частота обновления до 240 кадров в секунду.