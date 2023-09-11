11 сентября 2023, 17:15

Hisense представила технологическую систему "Экраны на IFA 2023

На своем стенде под девизом «Технологии, меняющие жизнь» Hisense демонстрирует целый комплекс продуктов для различных сценариев использования дома.

Компания Hisense, один из крупнейших производителей бытовой техники и телевизоров, дебютировала в качестве ведущего партнера потребительской электроники IFA 2023, представив свой основной доклад на выставке. Президент Hisense Group Holdings Co., Ltd. Фишер Юй (Fisher Yu) выступил с темой «Сценарии как будущее высоких технологий», в которой отметил, что компания продолжит использовать сценарный подход к инновациям и сосредоточится на качественном росте как внутри Китая, так и за рубежом. Также он сообщил, что Hisense стала официальным партнером чемпионата Европы по футболу 2024.

Международный бизнес Hisense достиг выдающихся успехов: компания действует в 160 странах и в 2022 г. стала вторым крупнейшим производителем телевизоров в мире. Используя экраны для подключения интегрированных сетей и облачных сервисов и предоставляя услуги на основе сценарного подхода, Hisense создает мощную технологическую систему «Экраны, операционная система и платформа». В будущем Hisense планирует расширять свою экранную сеть и постоянно развивать операционную систему VIDAA OS и платформу ConnectLife. Также в планах компании улучшение персонализированных сервисов и повышение общего качества обслуживания пользователей.

На выставке IFA в этом году Hisense демонстрирует основную линейку продуктов, а также инновационные технологии под девизом «Технологии, меняющие жизнь». Посетителям представлены новейшие продукты и разработки компании, в том числе телевизоры серий UX, U8, Laser TV, линейка «умных» холодильников PureFlat с большими интеллектуальными экранами, техника для приготовления пищи, посудомоечные и стиральные машины. Потребители могут познакомиться с продукцией и своими глазами увидеть насколько она облегчает повседневную жизнь.

Hisense принимает участие в выставке IFA, для того чтобы подчеркнуть преимущества предлагаемых ей инноваций и продемонстрировать интерактивные возможности всей продуктовой линейки. При этом особое внимание уделяется передовым технологиям, художественному дизайну и широкому диапазону различных сценариев применения техники с учетом стиля жизни и потребностей пользователей. В частности, компания создала на выставке отдельную игровую зону на базе телевизора U7, а также картинную галерею на базе Frame TV, вдохновляющую посетителей на художественное оформление жилища. Кроме того, стенд Hisense стал домом для трофея Евро-2024, так как компания недавно продлила соглашение о партнерстве с УЕФА и является спонсором чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.

Помимо новейших продуктов, гости выставки могут подробнее узнать о собственных разработках Hisense, среди которых технологии повышения качества изображения, современная операционная система VIDAA и платформа ConnectLife. Платформа ULED X поднимает планку качества ТВ-картинки на новую высоту благодаря таким инновациям, как оптическая система Hi-Light, чипсет Hi-View Engine X и новейшие компоненты для дисплеев Obsidian screen. Операционная система VIDAA OS упрощает работу со стриминговым контентом, поддерживая великолепное качество воспроизведения, функционал высокого уровня и персонализированный подход. Платформа ConnectLife сфокусирована на удовлетворении потребностей пользователей в сферах здоровья, комфорта и экономии энергии. Потребителям предлагаются разнообразные сценарии и сервисы, включая умные кухни, умное энергопотребление, умные услуги, умное очищение воздуха и умный уход. Также Hisense на основе собственных технологий разработала цифровой лазер следующего поколения (LPU), который позволяет прецизионно управлять световым лучом для получения широкой цветовой гаммы и точной передачи оригинальных цветов и оттенков.
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