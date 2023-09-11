Hisense представила технологическую систему "Экраны на IFA 2023

11 сентября 2023, 17:15

На своем стенде под девизом «Технологии, меняющие жизнь» Hisense демонстрирует целый комплекс продуктов для различных сценариев использования дома.Компания Hisense, один из крупнейших производителей бытовой техники и телевизоров, дебютировала в качестве ведущего партнера потребительской электроники IFA 2023, представив свой основной доклад на выставке. Президент Hisense Group Holdings Co., Ltd. Фишер Юй (Fisher Yu) выступил с темой «Сценарии как будущее высоких технологий», в которой отметил, что компания продолжит использовать сценарный подход к инновациям и сосредоточится на качественном росте как внутри Китая, так и за рубежом. Также он сообщил, что Hisense стала официальным партнером чемпионата Европы по футболу 2024.Международный бизнес Hisense достиг выдающихся успехов: компания действует в 160 странах и в 2022 г. стала вторым крупнейшим производителем телевизоров в мире. Используя экраны для подключения интегрированных сетей и облачных сервисов и предоставляя услуги на основе сценарного подхода, Hisense создает мощную технологическую систему «Экраны, операционная система и платформа». В будущем Hisense планирует расширять свою экранную сеть и постоянно развивать операционную систему VIDAA OS и платформу ConnectLife. Также в планах компании улучшение персонализированных сервисов и повышение общего качества обслуживания пользователей.

На выставке IFA в этом году Hisense демонстрирует основную линейку продуктов, а также инновационные технологии под девизом «Технологии, меняющие жизнь». Посетителям представлены новейшие продукты и разработки компании, в том числе телевизоры серий UX, U8, Laser TV, линейка «умных» холодильников PureFlat с большими интеллектуальными экранами, техника для приготовления пищи, посудомоечные и стиральные машины. Потребители могут познакомиться с продукцией и своими глазами увидеть насколько она облегчает повседневную жизнь.Hisense принимает участие в выставке IFA, для того чтобы подчеркнуть преимущества предлагаемых ей инноваций и продемонстрировать интерактивные возможности всей продуктовой линейки. При этом особое внимание уделяется передовым технологиям, художественному дизайну и широкому диапазону различных сценариев применения техники с учетом стиля жизни и потребностей пользователей. В частности, компания создала на выставке отдельную игровую зону на базе телевизора U7, а также картинную галерею на базе Frame TV, вдохновляющую посетителей на художественное оформление жилища. Кроме того, стенд Hisense стал домом для трофея Евро-2024, так как компания недавно продлила соглашение о партнерстве с УЕФА и является спонсором чемпионата Европы по футболу 2024 года в Германии.Помимо новейших продуктов, гости выставки могут подробнее узнать о собственных разработках Hisense, среди которых технологии повышения качества изображения, современная операционная система VIDAA и платформа ConnectLife. Платформа ULED X поднимает планку качества ТВ-картинки на новую высоту благодаря таким инновациям, как оптическая система Hi-Light, чипсет Hi-View Engine X и новейшие компоненты для дисплеев Obsidian screen. Операционная система VIDAA OS упрощает работу со стриминговым контентом, поддерживая великолепное качество воспроизведения, функционал высокого уровня и персонализированный подход. Платформа ConnectLife сфокусирована на удовлетворении потребностей пользователей в сферах здоровья, комфорта и экономии энергии. Потребителям предлагаются разнообразные сценарии и сервисы, включая умные кухни, умное энергопотребление, умные услуги, умное очищение воздуха и умный уход. Также Hisense на основе собственных технологий разработала цифровой лазер следующего поколения (LPU), который позволяет прецизионно управлять световым лучом для получения широкой цветовой гаммы и точной передачи оригинальных цветов и оттенков.