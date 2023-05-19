Hisense представляет новое поколение встраиваемых духовых шкафов

19 мая 2023, 15:15

Линейка включает духовые шкафы Hisense BSA65226AB, Hisense BSA66334AX и Hisense BSA65334PG, которых объединяют многофункциональность и простота эксплуатации.



«Еда – не просто неотъемлемая часть нашей жизни, – говорит г-н Харвей Ван, генеральный директор компании ООО «Горенье БТ», входящей в группу компаний Hisense. – Это и ритуал расслабления, и созидательный процесс, и добрые семейные традиции. Будни становятся все интенсивнее, остается не так много времени на кухню, но, как и прежде, мы ценим блюда, приготовленные с вдохновением и любовью. В новой линейке встраиваемых духовых шкафов Hisense BIO21 отражено стремление компании позаботиться о каждом из нас, наших привычках и образе жизни, наших мечтах и планах. Помимо первоклассных технических характеристик, духовые шкафы Hisense оснащены специальными функциями, призванными помочь в быту и превратить рутинные операции в творчество. Речь идет не только о вкусе пищи, но и о чем-то большем – о вкусе к жизни».

Устройства отличают большой размер: объем духовых шкафов составляет 77 литров, они вмещают противни шириной 46 см, а также подходят для использования глубокого противня объемом до 7 литров. Кроме того, духовые шкафы из новой линейки обладают рядом функций, благодаря которым каждый может получить удовольствие от готовки невзирая на опыт и знание кулинарных приемов.В их числе – технология равномерного запекания Even Bake, обеспечивающая постоянную и равномерную циркуляцию горячего воздуха в камере благодаря закругленной форме шкафов и продуманному расположению нагревательных элементов. Также в устройствах предусмотрена возможность многоуровневого приготовления порционных блюд. Разные блюда можно готовить на пяти уровнях одновременно, причем запахи – не смешиваются. Функции добавления пара Steam Add и Steam Add Plus – еще одна отличительная особенность новой линейки духовых шкафов Hisense. Они создают оптимальные условия для выпекания. Режим Slow Cooking – «Медленное приготовление» – поддерживает стабильно низкие температуры. С ним запекание даже жестких кусков мяса не составит труда.Сплошное застекление дверцы и плавные телескопические направляющие – одно- или двухуровневые – позволяют легко отслеживать процессы, происходящие внутри камеры. Для тех, кто увлечен кулинарией, есть специальные опции. Например, режим «Шаббат» необходим для поддержания температуры на срок от 24 до 72 часов – включать и выключать духовой шкаф не потребуется. Чтобы проявить себя как профессиональный повар, можно опробовать такие функции, как Pro-Grill «Про-гриль», Pizza Mode «Пицца», Air Fry Mode «Аэрогриль» и т.д. Особое внимание разработчики уделили простоте управления духовыми шкафами и удобству очистки.