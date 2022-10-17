Электрический духовой шкаф Hyundai HEO 6640 BG

17 октября 2022, 16:45

Новинка корейского бренда Hyundai – электрический духовой шкаф HEO 6640 BG. Радуйте родных и близких вкусными блюдами собственного приготовления!



Независимый духовой шкаф Hyundai HEO 6640 BG с легкостью устанавливается на нужную высоту и место, а лаконичный дизайн впишется в интерьер на любой кухне. Вместительность духовки – 68 литров. Это оптимальный объем для приготовления блюд на всю семью или большую компанию друзей: готовьте крупную птицу целиком или несколько блюд одновременно.

Функциональность Hyundai HEO 6640 BG разнообразит готовку. Пробуйте рецепты кухонь мира, ведь для этого предусмотрено 6 режимов:ЕСО — экономичный режим для гриля с использованием внешнего и нижнего нагревательного элемента. Равномерно запекает и уменьшает расход электроэнергии;Нижний нагрев — подходит для медленного пропекания и разогрева блюд;Верхний и нижний нагрев — подходит для приготовления отдельных блюд, состоящих из нескольких ингредиентов. При помощи расположения противня или решетки на разных уровнях, можно отрегулировать, какая часть блюда будет прожарена сильнее;Верхний и нижний нагрев с конвекцией — создаёт циркуляцию тепла для быстрого подрумянивания и запекания с сохранением сочности продуктов;Гриль с конвекцией, чтобы приготовить блюдо с золотистой хрустящей корочкой, быстро расплавить сыр, поджарить курицу, подсушить выпечку, приготовить небольшие куски мяса или рыбы.режим разморозки подготовит продукты к приготовлению.При этом управление духовым шкафом интуитивно простое – вам не потребуется разбираться с инструкциями или непонятными кнопками.При этом управление духовым шкафом интуитивно простое – вам не потребуется разбираться с инструкциями или непонятными кнопками.При помощи сенсорной панели, двух ручек регулятора и встроенного информативного дисплея выставляйте нужную температуру и следите за выбранными режимами.Вентилятор и нагреватель духовки обеспечивают мощную конвекцию, создавая оптимальные условия для выпекания или жарки. Духовой шкаф Hyundai HEO 6640 BG быстро нагревается, а поток горячего воздуха распределяется равномерно, поэтому не стоит волноваться о том, что блюдо не пропечется или пригорит.Hyundai HEO 6640 BG поставляется с 1 решеткой и 1 противнем в комплекте, а внутри духового шкафа телескопические направляющие, поэтому сам противень неподвижен, двигаются только полозья. Выезжают направляющие плавно, не царапая эмаль на стенках духовки.Благодаря галогеновой подсветке наблюдайте через дверцу за процессом приготовления. Кстати, у дверцы тройное остекление, поэтому ее поверхность не нагревается больше 60 градусов, что гарантирует отсутствие ожогов при касании. А встроенный таймер автоматически отключит духовку в нужное время и уведомит звуком о приготовленном блюде. Все это еще больше облегчит готовку и сделает процесс безопасным.Готовьте с удовольствием с духовым шкафом Hyundai HEO 6640 BG!