Электрический духовой шкаф Hyundai HEO 6640 BG

Новинка корейского бренда Hyundai – электрический духовой шкаф HEO 6640 BG. Радуйте родных и близких вкусными блюдами собственного приготовления!
Независимый духовой шкаф Hyundai HEO 6640 BG с легкостью устанавливается на нужную высоту и место, а лаконичный дизайн впишется в интерьер на любой кухне. Вместительность духовки – 68 литров. Это оптимальный объем для приготовления блюд на всю семью или большую компанию друзей: готовьте крупную птицу целиком или несколько блюд одновременно.
Функциональность Hyundai HEO 6640 BG разнообразит готовку. Пробуйте рецепты кухонь мира, ведь для этого предусмотрено 6 режимов:
ЕСО — экономичный режим для гриля с использованием внешнего и нижнего нагревательного элемента. Равномерно запекает и уменьшает расход электроэнергии;
Нижний нагрев — подходит для медленного пропекания и разогрева блюд;
Верхний и нижний нагрев — подходит для приготовления отдельных блюд, состоящих из нескольких ингредиентов. При помощи расположения противня или решетки на разных уровнях, можно отрегулировать, какая часть блюда будет прожарена сильнее;
Верхний и нижний нагрев с конвекцией — создаёт циркуляцию тепла для быстрого подрумянивания и запекания с сохранением сочности продуктов;
Гриль с конвекцией, чтобы приготовить блюдо с золотистой хрустящей корочкой, быстро расплавить сыр, поджарить курицу, подсушить выпечку, приготовить небольшие куски мяса или рыбы.
режим разморозки подготовит продукты к приготовлению.
При этом управление духовым шкафом интуитивно простое – вам не потребуется разбираться с инструкциями или непонятными кнопками.
При этом управление духовым шкафом интуитивно простое – вам не потребуется разбираться с инструкциями или непонятными кнопками.
При помощи сенсорной панели, двух ручек регулятора и встроенного информативного дисплея выставляйте нужную температуру и следите за выбранными режимами.
Вентилятор и нагреватель духовки обеспечивают мощную конвекцию, создавая оптимальные условия для выпекания или жарки. Духовой шкаф Hyundai HEO 6640 BG быстро нагревается, а поток горячего воздуха распределяется равномерно, поэтому не стоит волноваться о том, что блюдо не пропечется или пригорит.
Hyundai HEO 6640 BG поставляется с 1 решеткой и 1 противнем в комплекте, а внутри духового шкафа телескопические направляющие, поэтому сам противень неподвижен, двигаются только полозья. Выезжают направляющие плавно, не царапая эмаль на стенках духовки.
Благодаря галогеновой подсветке наблюдайте через дверцу за процессом приготовления. Кстати, у дверцы тройное остекление, поэтому ее поверхность не нагревается больше 60 градусов, что гарантирует отсутствие ожогов при касании. А встроенный таймер автоматически отключит духовку в нужное время и уведомит звуком о приготовленном блюде. Все это еще больше облегчит готовку и сделает процесс безопасным.
Готовьте с удовольствием с духовым шкафом Hyundai HEO 6640 BG!