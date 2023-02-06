Hyundai представил новый сушильный шкаф для одежды и обуви HDC-1851

6 февраля 2023, 16:15

Модель имеет LCD дисплей, 6 программ сушки, 3 температурных режима, электронное управление, режим отсроченного старта до 24 часов, встроенный датчик влажности.

Сушильный шкаф Hyundai HDC-1851 предназначен для сушки влажной, не требующей предварительного отжима одежды, обуви и постельного белья. В агрегате предусмотрена просторная камера, поэтому вещи легко размещаются и не мнутся в процессе сушки. Прибор можно использовать как дома, так и на строительных объектах, производствах, в раздевалках спортивных и детских учреждений. Сушильный шкаф высушит спортивную форму после интенсивных занятий спортом, купальник и полотенца после бассейна, постельное белье после стирки и отжима, а также приведет в порядок рабочую униформу.

Кроме сушки в модели предусмотрена функция проветривания, с помощью которой можно устранить неприятные запахи. Таким образом, Hyundai HDC-1851 освежит залежавшиеся в шкафу вещи или избавит от посторонних запахов, которые могут перенестись на висящую рядом одежду — например, сигаретного дыма, духов и разнообразных отдушек.



Сушильный шкаф бережно ухаживает за любыми, даже деликатными тканями. Так как вещи не подвергаются механическому воздействию, а вся влага убирается потоками воздуха, вещи дольше сохраняют свой первоначальный вид. Благодаря такой технологии агрегат справляется там, где могут возникнуть сложности у обычных сушильных машин. Например, аккуратно сушит обувь, одеяла, а также одежду из нейлона. Кроме того, после сушки на вещах сократится количество складок и не придется тратить много времени на глажку.



Расположить одежду внутри шкафа можно на трех полках, которые при необходимости поворачиваются и фиксируются в вертикальном положении. Конструкция предполагает размещение одежды несколькими способами: повесить на плечиках в несколько ярусов, развешивать между штангами, а также раскладывать на полках. На внутренней части двери находится держатель для сушки перчаток, варежек и шапок, а нижняя полка может фиксироваться под углом в 60° и идеально подходит для обуви. Всего в сушильный шкаф можно загрузить до 10 кг белья и за один раз высушить сразу все вещи после цикла стирки.



В Hyundai HDC-1851 доступно шесть программ сушки на выбор:



Гигиена — обработка при высокой температуре для получения максимально сухих вещей и нейтрализации бактерий;

Стандартный — привычная сушка вещей;

Легкая глажка — белье окажется более расправленным и слегка влажным, что значительно облегчит последующую глажку утюгом или отпаривание;

Быстрая сушка — режим с подогревом на случай, когда времени катастрофически не хватает;

Холодная сушка — сушка вентилятором без включения нагревательного элемента;

Персональный — сушка с выбором продолжительности цикла исходя из собственных предпочтений или ситуации.

За сушку отвечает нагревательный элемент, который устанавливает рабочую температуру устройства на 40°C или 60°C. При открытии дверцы шкафа нагреватель отключается. Для более комфортной и безопасной эксплуатации прибора предусмотрена функция охлаждения в течение минуты после выключения. А для использования режимов сушки с заданными параметрами влажности в модели установлен датчик контроля влажности.



У Hyundai HDC-1851 интуитивно понятное электронное управление с дисплеем, есть возможность настройки отсрочки старта до 24 часов. Это удобно, если в данный момент нельзя шуметь или нет возможности дожидаться конца цикла.



Модель Hyundai HDC-1851 имеет габариты 60 х 52 х 185 см. Она представлена в классическом белом цвете, поэтому отлично подходит к разным стилям интерьера, выглядит более эстетично, чем приспособления для естественной сушки белья. Продуманная конструкция шкафа позволяет устанавливать дверь с открыванием вправо или влево — в зависимости от помещения и предпочтений пользователя. А регулируемые по высоте ножки обеспечат устойчивость прибору даже на неровном полу.



Благодаря высокому классу энергоэффективности A сушильный шкаф потребляет минимум электричества. За счет наличия защиты от перегрева обеспечивается более длительный срок службы. В случае перегрузки двигатель шкафа автоматически выключится — такой подход значительно снижает риск поломок.