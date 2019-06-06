Представлена новая портативная сушилка для обуви - СТАРТ SD05 UV

6 июня 2019, 12:45

Ультрафиолетовая сушилка предназначена для эффективного просушивания взрослой и детской обуви. Удаляет лишнюю влагу за 4 часа работы, что позволяет быстро привести обувь в готовность к использованию.

Температура нагретого воздуха находится в диапазоне 50-70°С. Конструкция прибора предусматривает свободную циркуляцию теплого воздуха, обеспечивая равномерное и плавное просушивание обуви, не допуская деформации внутренней поверхности изделия.



Ультрафиолетовый излучатель ускоряет процесс сушки, дополнительно избавляет обувь от неприятного запаха, уничтожая грибковые микроорганизмы. Эффективная очистка обуви ультрафиолетом составляет 5-7 часов.

Сушилка эргономична и обладает низким уровнем энергопотребления. Корпус выполнен из пластика, не поддерживающего горение.Характеристики

Бренд: СТАРТ

Модель: SD05 UV

Питание: от сети 220V

Температура: 50 -70 градусов

Размеры упаковки: 22×13,5×4 см

Вес: 166 гр

Страна бренда: Россия

Страна производитель: Россия

Комплектация: коробка, сушилка

Гарантийный срок: 12 мес