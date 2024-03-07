Новая линейка встраиваемых электрических духовых шкафов от HYUNDAI

7 марта 2024, 14:45

Корейский бренд бытовой техники и электроники HYUNDAI представил новую линейку встраиваемых электрических духовых шкафов: Hyundai 6003.01 BG, Hyundai 6006.03 BG, Hyundai 6009.03 BG и Hyundai 6009.03 WG.

Все устройства обладают вместительной камерой в 64 литра, в которой удобно готовить объемные блюда. Независимый тип управления дает возможность установить духовой шкаф отдельно от варочных поверхностей в любом удобном месте в кухне.Модели 6009.03 BG и 6009.03 WG представлены в черном и белом цветах. Благодаря номинальной потребляемой мощности в 3 150 Вт температура устройств может достигать до 250 °С. Класс энергопотребления А помогает сократить расход электроэнергии до 20%, не влияя на эффективность работы духового шкафа.8 режимов работы позволят приготовить практически любое блюдо. Режим верхнего жара идеально подходит для приготовления на решетке рыбы, стейков, птицы, а также создания хрустящей корочки. Режим нижнего жара подойдет для разогрева блюд, а также выпечки открытых пирогов, печенья. В режиме конвекции включается вентилятор, который обеспечивает равномерное распределение тепла по рабочей камере духовки. Благодаря этому продукты не подгорают, пропекаются равномерно и готовятся значительно быстрее.Встроенная подсветка поможет контролировать процесс приготовления пищи без потери тепла. Для более безопасного использования дверца моделей имеет двойное стекло, предотвращающее нагревание внешней поверхности и риск ожогов об нее. Помимо этого, каждая модель оборудована вентилятором охлаждения: он не допускает нагревания окружающей мебели и элементов электроники.