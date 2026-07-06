Новая линейка встраиваемых холодильников HYUNDAI

6 июля 2026, 17:45

Бренд бытовой техники и электроники HYUNDAI представляет линейку встраиваемых холодильников, которые объединяют современные технологии, продуманную эргономику и чистую эстетику.

Новые модели — HBR 1788 и HBR 0815 — отличаются объёмом и вариантами установки, что позволяет подобрать удобное решение для любой кухни: от просторной студии до небольшой дачи или офиса. Оба холодильника предназначены для установки исключительно в шкаф, полностью скрываются за фасадом и сохраняют единую линию кухонного гарнитура.«Кухня — это пространство, где всё должно быть на своих местах. Встраиваемые холодильники HYUNDAI остаются невидимыми за фасадами, сохраняя чистоту линий интерьера, но при этом становятся незаменимыми в быту. Идеальный баланс эстетики и функциональности, где техника не нарушает гармонию, а дополняет её», — комментирует директор по продукту Hyundai Александр Галкин.Модель HBR 1788 объединяет несколько технологий, работающих в тандеме для удобства пользователей. Система NoFrost в морозильной камере предотвращает образование наледи благодаря постоянной циркуляции воздуха, избавляя от необходимости ручной разморозки. Электронное управление помогает точно поддерживать заданную температуру в холодильном отделении, а уровень шума не превышает 39 дБ — прибор работает тише, и не нарушит комфорт даже в открытой кухне-гостиной.Компактная модель HBR 0815 встраивается под столешницу и идеально подходит для небольших кухонь, студий, офисов и загородных домов. При минимальных габаритах она сохраняет все преимущества встраиваемой техники HYUNDAI.Тип установки в шкаф необходимо учитывать при проектировании кухонного гарнитура. Неправильная установка — например, размещение прибора как отдельно стоящего — нарушает штатную вентиляцию и может повлиять на работоспособность холодильника.Встраиваемые холодильники HYUNDAI — это продуманный баланс между эстетикой, технологиями и повседневным комфортом. Всё свежее остаётся свежим, а кухня — с идеально ровной линией фасадов.