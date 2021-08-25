ТОП встраиваемых холодильников Samsung

25 августа 2021, 20:47

Хотите купить функциональный холодильник, который будет занимать минимум места на кухне и не испортит интерьер?

Тогда вам однозначно нужен встроенный холодильник Самсунг с двумя камерами и фирменными фишками. Подборку таких моделей для наших читателей подготовили специалисты интернет-магазина «Стилус».

Двухкамерный холодильник с электронным типом управления потребляет минимум энергии, что подтверждает его класс энергоэффективности А++. Основное отделение 191 литр, морозильное – 72 литра, при этом мощность замораживания – 13 кг/сутки. Производители реализовали в устройстве технологию Twin Cooling Plus, которая отвечает за поддержку оптимальной температуры в основном и морозильном отделении. А за счет испарителей в каждой камере исключается возможность смешивания запахов.

Samsung BRB267054WW/UA

Холодильник с основным отделением на 189 л и морозильной камерой на 72 л поддерживает систему Twin Cooling Plus, которая отвечает за поддержание правильных условий хранения. Система организации пространства SpaceMax позволяет хранить больше продуктов, чем обычно. С ней стенки холодильника стали тоньше, за счет чего появилось больше места внутри. Есть в модели также отделение Fresh Zone, в котором дольше сохраняется вкус и свежесть продуктов.

Samsung BRB260010WW

Холодильник с морозильной камерой замораживает 13 кг продуктов в сутки. Отличный вариант для хранения зимних заготовок: вишни, зелени, спаржи и других продуктов. Внутри устройства полки из закаленного стекла, которые выдерживают даже габаритные овощи, мясо и фрукты. Система разморозки No Frost, поэтому вам не придется утруждать себя ручной разморозкой.

В основное 192-литровое отделение холодильника можно поместить все необходимые продукты: от целой курицы до арбуза. Система Twin Cooling Plus позаботится о том, чтобы пища хранилась в оптимальных условиях и предотвратит смешивание запахов. Опция Cool Select+ предлагает установить один из режимов, чтобы все осталось свежим.

Выбрать и купить встроенный холодильник Самсунг можно по выгодной цене на сайте stylus.ua.