Новый холодильник LG с технологией Centum System и 20-летней гарантией

2 января 2019, 11:05

Компания LG Electronics (LG) готовится представить новый революционный холодильник с нижней морозильной камерой и технологией Centum System.

Инновационная модель превосходит конкурентов благодаря лучшей на рынке энергоэффективности, надежности и множеству функций, позволяющих сохранить свежесть продуктов. Впервые в отрасли новый холодильник получил 20-летнюю гарантию на инверторный линейный компрессор (Inverter Linear Compressor). Благодаря технологии Centum System он становится лучшим выбором для потребителей, которые ищут современный и производительный холодильник на долгие годы. Также модель с нижней морозильной камерой повышает планку срока хранения продуктов, предоставляя возможность дольше наслаждаться их свежестью.



Преимущества новой модели – результат внедрения передовых технологий. Лидер отрасли по показателям энергоэффективности, инверторный линейный компрессор LG играет решающую роль в повышении производительности холодильника. Он работает на 32% эффективнее обычных компрессоров. Благодаря этому, а также ряду других эффективных функций, холодильник с нижней морозильной камерой отличается низким потреблением энергии и имеет рейтинг энергоэффективности A+++-40%. Последнее означает, что холодильник использует на 40% меньше электроэнергии по сравнению с моделями класса A+++, что позволит сэкономить на счетах за электричество.



Передовой инверторный линейный компрессор стал первым компрессором, который имеет 20-летний гарантийный срок службы. Это свидетельствует о том, что он значительно повышает надежность и долговечность холодильника. Тщательное тестирование продукта показало, что холодильник Centum System, оборудованный инверторным линейным компрессором LG, подвергался значительно меньшему износу и амортизации вследствие ежедневного использования, при этом производя на 25% меньше шума. Согласно результатам дополнительных исследований, средний срок службы основной технологии холодильника составляет приблизительно 20 лет. Потребители, для которых важна долговечность бытовой техники, найдут в этой первоклассной модели с нижней морозильной камерой именно то, что искали.



О приверженности компании LG концепции «ориентированности на потребителя» свидетельствует и внедрение ряда технологий, сохраняющих свежесть продуктов. Технологии Linear Cooling и DoorCooling+ работают в тандеме, создавая оптимальные условия для хранения еды, благодаря чему она дольше остается свежей. Холодильник сохраняет природную свежесть, естественный цвет, текстуру, вкус и запах продуктов. А увеличение срока хранения помогает потребителям сократить расходы на покупку продуктов питания. Благодаря технологии Linear Cooling, которая работает от инверторного линейного компрессора, автоматически поддерживается равномерная температура в холодильнике – ее колебания в пределах ±0,5˚C. Это является главным фактором свежести продуктов на протяжении длительного времени.

Кроме того, технология DoorCooling+ обеспечивает циркуляцию холодного воздуха из верхней части холодильника, чтобы поддерживать одинаковую температуру даже в таких труднодоступных зонах, как дверной отсек. Это значительно уменьшает перепад температур между дверью и внутренним пространством холодильной камеры. Технология Fresh Balancer поддерживает идеальный уровень влажности для различных видов продуктов, а Fresh Converter имеет три температурных режима для создания оптимальных условий для каждого вида продуктов, например мяса, рыбы или овощей.

Для большего удобства потребителей LG оснастила новый холодильник фирменной технологией SmartThinQ, а также 2-ступенчатой складной полкой и винной стойкой. SmartThinQ™ позволяет удаленно управлять холодильником со смартфона, а 2-ступенчатая складная полка дает возможность разместить крупные предметы. Любители развлечений могут одновременно охлаждать до пяти бутылок вина на винной стойке. Благодаря нулевому зазору ящики холодильника открываются на 90 градусов, что облегчает доступ к продуктам. Большая морозильная камера имеет увеличенную емкость хранилища для удобства пользователей. Кроме того, холодильник Centum System с нижней морозильной камерой может похвастаться элегантным минималистическим дизайном с плавными линиями и изящной отделкой. Встроенный металлический сенсорный дисплей на двери и полностью металлическая отделка внутри – дань современному стилю и чрезвычайной практичности. Квадратные ручки и мягкая светодиодная подсветка придают простому в использовании холодильнику с нижней морозильной камерой ощущение роскоши.«Стремясь удовлетворить потребности клиентов, компания LG неустанно работала над созданием холодильника с нижней морозильной камерой. Задача была сделать его не только энергосберегающим, но и чрезвычайно эффективным для сохранения свежести продуктов в течение более длительного времени, – говорит Сонг Дахюн (Song Dae-hyun), президент компании LG Electronics and Home Appliance & Air Solution. – Мы уверенны, что выпуск нового холодильника Centum System с нижней морозильной камерой поможет укрепить долгосрочные лидерские позиции компании LG на рынке холодильников премиум-класса».