LG анонсировала холодильник CENTUM SYSTEM

7 сентября 2018, 10:15

Компания LG Electronics (LG) представила новый холодильник Centum SystemТМ с нижней холодильной камерой на выставке IFA 2018.

Инновационный холодильник демонстрирует лучшие в отрасли показатели энергоэффективности, увеличенный срок эксплуатации, а также оснащен рядом удобных функций. Это первый холодильник с 20-летней гарантией на компрессор. Благодаря технологии Centum SystemТМ холодильник станет оптимальным выбором покупателей, которые ищут высокоэффективную и надежную модель на долгие годы.



Компания обеспечила данные преимущества, интегрировав передовые технологии для создания эффективных решений, ориентированных на пользователей. Сердце холодильника – инверторный линейный компрессор LG, который потребляет на 32% меньше электроэнергии по сравнению с обычными компрессорами. Благодаря этой характеристике, а также ряду других высокопроизводительных функций, холодильник получил класс энергоэффективности A+++-40%. Так, холодильник потребляет на 40% меньше электроэнергии по сравнению с устройствами класса A+++.



Фирменная разработка от компании LG, инверторный линейный компрессор, также способствует повышению надежности и увеличению срока эксплуатации холодильника. † Испытания продукта в особо трудных условиях показали, что инверторный линейный компрессор LG холодильника Centum SystemТМ подвергался меньшему износу и амортизации при ежедневном использовании, а уровень шума при работе холодильника на 25% ниже. Это же исследование показало, что средний срок эксплуатации линейного инверторного компрессора (ключевой технологии холодильника) составляет приблизительно 20 лет, что превосходит показатели продуктов конкурентов.



Новый холодильник Centum System с нижней холодильной камерой оснащен рядом технологий, которые способствуют более длительному сохранению свежести продуктов. Это наглядная демонстрация концепции философии LG, ориентированной на пользователя. Система Linear Cooling обеспечивает колебания температуры в пределах ±0,5 ˚C. Функции Fresh Balancer и Fresh Converter позволяют упростить контроль над показателями влажности и температуры, чтобы создать идеальные условия для хранения каждого типа продуктов. ‡ Кроме того, DoorCooling+ обеспечивает циркуляцию холодного воздуха из верхней части холодильника, чтобы обеспечить распределение равномерной температуры даже в самых труднодоступных отделениях, например, в дверной корзине. Благодаря элегантным дизайнерским решениям холодильник Centum SystemТМ с нижней холодильной камерой может похвастаться изящной матовой черной отделкой и отделкой из нержавеющей стали. Бесшовный сенсорный дисплей в тон с покрытием дверцы холодильника и металлическая окантовка полок дополняют дизайн и придают устройству особую уникальность.



«LG давно работала над созданием холодильника с нижней морозильной камерой, который бы установил новые стандарты не только в повышенном классе энергоэффективности и надежности, но и в дизайне. Новый холодильник Centum SystemТМ с нижней морозильной камерой – кульминация данных разработок, – сказал Дахюн Сонг (Song Dae-hyun), президент компании LG Electronics Home Appliance & Air Solution. – Наш премиальный холодильник Centum SystemТМ поможет укрепить долгосрочные лидерские позиции LG на глобальном рынке высокоэффективных холодильников».

