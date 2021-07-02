Fractal выпускает серию вентиляторов Aspect

Базируясь на фаворитах рынка, таких как Dynamic и Prisma, серия Aspect привносит особую эстетику в линейку вентиляторов Fractal.
Особенности включают аэродинамическую форму для снижения турбулентности, технологию Trip Wire для повышения эффективности вращения лопастей, подшипники с винтовой нарезкой и продуманную конструкцию для упрощения прокладки кабелей. Кроме того, модели с ШИМ предлагают широкий диапазон скорости вращения, что создает их идеальными для радиаторов. Это делает Aspect идеальным выбором для тех, кто ищет надежное охлаждение, сочетающее в себе эстетику и производительность.
Пониженная турбулентность благодаря уникальной аэродинамической конструкции
Технология Trip Wire c покрытием для повышения эффективности лопастей
Поддерживает кабель менеджмент
Подшипники с винтовой нарезкой - эффективнее подшипника скольжения
Сочетание эстетичного дизайна и надежности
MSRP* USD
Aspect 12 Black 10.99
Aspect 12 White 10.99
Aspect 12 PWM Black 12.99
Aspect 14 Black 12.99
Aspect 14 White 12.99
Aspect 14 PWM Black 14.99
Aspect 12 RGB Black Frame 12.99
Aspect 12 RGB PWM Black Frame 14.99
Aspect 12 RGB White Frame 12.99
Aspect 14 RGB Black Frame 14.99
Aspect 14 RGB PWM Black Frame 16.99
Aspect 14 RGB White Frame 14.99
Aspect 12 RGB Black Frame (3pack) 35.99
Aspect 12 RGB PWM Black Frame (3pack) 40.99
Aspect 14 RGB Black Frame (3pack) 40.99
Aspect 14 RGB PWM Black Frame (3pack) 45.99