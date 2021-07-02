Fractal выпускает серию вентиляторов Aspect

2 июля 2021, 12:15

Базируясь на фаворитах рынка, таких как Dynamic и Prisma, серия Aspect привносит особую эстетику в линейку вентиляторов Fractal.

Особенности включают аэродинамическую форму для снижения турбулентности, технологию Trip Wire для повышения эффективности вращения лопастей, подшипники с винтовой нарезкой и продуманную конструкцию для упрощения прокладки кабелей. Кроме того, модели с ШИМ предлагают широкий диапазон скорости вращения, что создает их идеальными для радиаторов. Это делает Aspect идеальным выбором для тех, кто ищет надежное охлаждение, сочетающее в себе эстетику и производительность.

Пониженная турбулентность благодаря уникальной аэродинамической конструкцииТехнология Trip Wire c покрытием для повышения эффективности лопастейПоддерживает кабель менеджментПодшипники с винтовой нарезкой - эффективнее подшипника скольженияСочетание эстетичного дизайна и надежностиMSRP* USDAspect 12 Black 10.99Aspect 12 White 10.99Aspect 12 PWM Black 12.99Aspect 14 Black 12.99Aspect 14 White 12.99Aspect 14 PWM Black 14.99Aspect 12 RGB Black Frame 12.99Aspect 12 RGB PWM Black Frame 14.99Aspect 12 RGB White Frame 12.99Aspect 14 RGB Black Frame 14.99Aspect 14 RGB PWM Black Frame 16.99Aspect 14 RGB White Frame 14.99Aspect 12 RGB Black Frame (3pack) 35.99Aspect 12 RGB PWM Black Frame (3pack) 40.99Aspect 14 RGB Black Frame (3pack) 40.99Aspect 14 RGB PWM Black Frame (3pack) 45.99