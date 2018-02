Fractal Design расширяет линейку корпусов Meshify C

22 февраля 2018, 10:15

Fractal Design, разработчик и производитель компьютерных компонентов, объявляет о начале выпуска дополнительных вариантов корпуса Meshify C.

Корпуса этой линейки выделяется агрессивным дизайном, обеспечивая непревзойденное охлаждение системы. Теперь у пользователей есть выбор вариантов боковых панелей.

Meshify C со сплошными металлическими боковыми панелями и Meshify C – TG с осветленным окном из закаленного стекла предоставляют выбор как в плане функциональности, так и эстетики.Продуманная вместительная планировка формата ATX обеспечивает беспрепятственный воздушный поток от передней панели через ключевые компоненты, создавая исключительное охлаждение.Когда производительность стоит на первом месте, а компромисс недопустим, Meshify C – единственное стильное решение..Основные особенности• Дизайн, оптимизированный для создания воздушного потока• Производительность и вместимость башенного корпуса в компактном типоразмере mid-tower• Дизайн передней панели в виде угловатой сетки максимизирует забор воздуха• Боковая панель из закаленного стекла с едва заметной тонировкой обеспечивает пользователям свободный обзор компонентов системы (для модели Meshify C - TG)• Эстетика нового стиля с элементами в черном цвете• Множество вариантов размещения накопителей (до 5 жестких дисков одновременно)• Крепкие стальные корзины приводов с амортизирующими резиновыми втулками для тихой и надежной работы• Два предустановленных вентилятора Fractal Design Dynamic X2 GP-12 120 мм обеспечивают оптимальный воздушный поток с минимальным шумом• Компоновка внутреннего пространства обеспечивает беспрепятственный воздушный поток• Легкоочищаемые фильтры спереди, сверху и снизу с полной защитой блока питания и удобным доступом спереди• Полноразмерный кожух блока питания закрывает корзину для дисков и кабели для свободного воздушного потока и аккуратного вида системы• Для прокладки кабелей за материнской платой предусмотрено пространство шириной 35 мм, оборудованное отверстиями с манжетамиСпецификация Meshify C – TG и Meshify CПредполагаемая розничная цена• Meshify C - TG – 107.90 USD• Meshify C – 95.90 USD