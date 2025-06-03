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3 июня 2025, 12:15

Україна планує випустити 2,5 мільйона дронів у 2025 році

Про це пише ділове видання Bloomberg.

Це в два з половиною рази більше, ніж у 2024 році, коли було вироблено близько мільйона безпілотників.
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