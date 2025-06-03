3 июня 2025, 8:15

Украина может производить 10 млн дронов в год — Минобороны

"Украина вывела отрасль беспилотников на новый уровень и развивает инновационные решения как в воздухе, так и на земле и в воде. Сейчас украинский ОПК имеет возможности для производства 10 млн разных дронов в год", — сказал на форуме по вопросам безопасности "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре заместитель министра обороны Украины Александр Козенко.



Он подчеркнул, что украинские дроны значительно дешевле иностранных аналогов, а главное — протестированы в бою.



По словам Козенко, сейчас беспилотники наносят 80% всех поражений на поле боя в Украине.



Как сообщал президент Украины, в 2024 году Украина произвела 2,2 млн FPV-дронов и 100 тыс. дальнобойных БПЛА. Для увеличения объемов производства, как отмечали украинские власти, нужно финансирование.



В 2024 году, по данным Минобороны, украинские дроны составили 96,2% всех БПЛА, которые получали силы обороны Украины.

