Fractal Design анонсирует увеличенную версию корпуса Meshify – Meshify S2

28 января 2019, 11:45

Компания Fractal Design – ведущий разработчик и производитель компьютерных корпусов для энтузиастов, объявляет о продолжении популярной серии корпусов Meshify новой моделью.

Meshify S2 обладает самыми большими габаритами в данной серии, а также непревзойденным потенциалом производительности.



Meshify S2 оптимизирован для охлаждения системы: в корпусе предустановлены три вентилятора Dynamic X2, имеются позиции для девяти вентиляторов, поддержка радиаторов до 420 мм в верхней части, 360 мм спереди и 280 мм в основании. Регулируемые крепления для резервуара и насоса дополнены инновационным съемным скобами, позволяющим устанавливать радиаторы непосредственно через верхнюю часть корпуса.



Универсальный кожух блока питания имеет альтернативные крепления для SSD, а также поддержку райзера Flex VRC-25 для установки GPU в вертикальном положении (поставляется отдельно). Также корпус имеет интерфейс USB Type-C, Nexus + Smart Hub, E-ATX и закаленное стекло, фиксирующееся одним лишь нажатием.



Самый крупный на текущий момент корпус Meshify сочетает в себе достоинства своих предшественников, включая самые революционные элементы дизайна от Fractal Design. Его знаковая ангулярная сетка – это больше, чем просто узнаваемый вид — она усиливает приток воздуха и раскрывает истинный потенциал ПК с открытой компоновкой.



Основные характеристики



• Модульный дизайн с открытой компоновкой и высокой плотностью воздушного потока



• Вентиляция с ангулярной сеткой на передней панели



• Порт USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью до 10 Гбит/с



• Построенный для эффективного жидкостного охлаждения с регулируемыми креплениями для резервуара, предварительно просверленными креплениями для насоса и инновационным съемным верхним креплением со специальным портом заполнения.



• Три предварительно установленных вентилятора Dynamic X2, два для забора воздуха и один для его вывода, обеспечивают сбалансированный воздушный поток.