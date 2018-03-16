Новый мощный корпус - Fractal Design Meshify C White - TG

16 марта 2018, 9:45

Шведская компания Fractal Design, разработчик компьютерных компонентов, объявляет о выпуске корпуса Meshify в белом варианте с черной сетчатой передней панелью и деталями внутреннего пространства.



Угловатая асимметрия передней панели Meshify C напоминает грани черного алмаза и помимо эстетических функций обеспечивает интенсивную вентиляцию.Закаленное стекло завершает идею дизайна, вдохновленного самолетами стелс.



Продуманная вместительная планировка формата ATX обеспечивает беспрепятственный воздушный поток от передней панели через ключевые компоненты, создавая исключительное охлаждение.

Основные особенности• Дизайн, оптимизированный для создания воздушного потока• Производительность и вместимость башенного корпуса в компактном типоразмере mid-tower• Дизайн передней панели в виде угловатой сетки максимизирует забор воздуха• Прозрачная боковая панель из закаленного стекла обеспечивает пользователям свободный обзор компонентов системы• Эстетика нового стиля в классическом сочетании белого и черного• Множество вариантов размещения накопителей (до 5 жестких дисков одновременно)• Крепкие стальные корзины приводов с амортизирующими резиновыми втулками для тихой и надежной работы• Два предустановленных вентилятора Fractal Design Dynamic X2 GP-12 120 мм обеспечивают оптимальный воздушный поток с минимальным шумом• Компоновка внутреннего пространства обеспечивает беспрепятственный воздушный поток• Легкоочищаемые фильтры спереди, сверху и снизу с полной защитой блока питания и удобным доступом спереди• Полноразмерный кожух блока питания закрывает корзину для дисков и кабели для свободного воздушного потока и аккуратного вида системы• Для прокладки кабелей за материнской платой предусмотрено пространство шириной 35 мм, оборудованное отверстиями с манжетами