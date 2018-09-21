Fractal Design расширяет серию вентиляторов Dynamic X2 и Venturi

21 сентября 2018, 12:15

Fractal Design расширяет существующие серии вентиляторов Dynamic X2 и Venturi дополнительными модификациями.

Пользователи теперь смогут выбрать ШИМ-вентиляторы серии Dynamic X2 размером 120 и 140 мм, кроме того, стала доступна и полностью белая версия вентилятора.



Также была расширена и серия Venturi четырьмя новыми вариантами в черной версии и классической для Fractal Design черно-белой. Расширены обе версии вентиляторов: High Flow (HF) и High Pressure (HP).



Вентиляторы Fractal Design серии Dynamic X2 — это универсальные вентиляторы, которые характеризуются отличной производительностью и длительным сроком службы в 100000 часов за счет применения нового подшипника LLS (втулка с увеличенным сроком службы).



Поддержка ШИМ обеспечивает высокоточное управления в широком диапазоне от 500 до 2000 об/мин, что позволяет выбрать наиболее подходящее отношение бесшумности работы и интенсивности воздушного потока.



Благодаря улучшенной конструкции Dynamic X2 – это вентилятор, помогающий поддерживать низкую температуру системы при сохранении тишины. В дизайне Dynamic X2, выполненном в стиле серии Venturi, реализованы аэродинамические элементы самолетного крыла, что позволило существенно снизить шум.



Доступная в нескольких цветовых комбинациях, включая черный, белый и классическую цветовую схему Fractal Design с белыми лопастями и черной рамой, серия Dynamic X2 идеально подходит для тех пользователей, которым требуется сбалансированный вентилятор с исключительной надежностью.



Вентиляторы с увеличенным потоком воздуха серии Venturi, HF-12 и HF-14, оптимизированы для применения в условиях малых ограничений, делая их идеальным выбором для компьютерных корпусов и других подобных конструкций.

Эти вентиляторы оснащены множеством характеристик, повышающих производительность и снижающих шум, что позволяет им обеспечивать значительный объем воздуха, по сравнению с другими вентиляторами при сохранении тихой работы.



HF-14 поставляется с двумя наборами цельных амортизирующих резиновых уголков: один — для отверстий под стандартный 140-мм вентилятор (125 мм) и один — для отверстий под стандартный 120-мм вентилятор (105 мм). Вентиляторы для увеличенного потока воздуха серии Venturi подходят тем, кто ищет баланс между производительностью и тишиной работы. Вентиляторы Venturi изготовлены из крепких и высококачественных материалов.



Вентиляторы высокого давления серии Venturi PWM, HP-12 и HP-14, оптимизированные для применения в конструкциях с существенными ограничениеми воздушного потока. Это отличный выбор для применения на больших радиаторах, теплоотводах или в других сложных условиях.



Данные вентиляторы оснащены множеством характеристик, повышающих производительность и снижающих шум, что позволяет им обслуживать значительный объем воздуха в сложных условиях, по сравнению с другими вентиляторами.



HP-14 поставляется с двумя наборами цельных амортизирующих резиновых уголков: один — для отверстий под стандартный 140-мм вентилятор (125 мм) и один — для отверстий под стандартный 120-мм вентилятор (105 мм). Вентиляторы высокого давления серии Venturi PWM идеальны для тех, кто ищет баланс между производительностью и тишиной работы. Вентиляторы HP-14 изготовленны из крепких и высококачественных материалов.



• Высококлассный LLS-подшипник со средним временем безотказной работы (MTBF) 100000 часов обеспечивает гарантию надежности на долгое время.



• Поддержка ШИМ обеспечивает широкий диапазон оборотов от 500 до 2000 об/мин для бесшумной работы при слабой нагрузке и максимальный воздушный поток при высокой.



• Компенсирующий магнит снижает осевое напряжение на подшипник, увеличивая срок службы.



• Оптимизированная геометрия вентилятора балансирует воздушный поток, дополнительно увеличивая статическое давление для отличной производительности при любом сценарии использования.



• Аэродинамический статор со встроенной проводкой снижает шум и нежелательную турбулентность.



• Стойки статора образуют широкий угол с задними кромками лопастей, снижая уровень шума.



• Оптимально размещенные насечки вблизи втулки вентилятора на задних кромках лопастей подавляют гудящий звук, который возникает при прохождении лопастей через стойки статора.



• Технология «Trip wire» реализует микротурбулентный слой, который снижает эффекты, негативно влияющие на производительность, обеспечивая общее повышение эффективности и снижение шума.



• Улучшенная конструкция повышает показатели работы вентилятора.

• Вентиляторы доступны в версиях 120 и 140 мм и различных цветах, включая черный, белый и классическую для Fractal Design черно-белую комбинацию.