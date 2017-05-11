Fractal Design анонсирует новую серию водяного охлаждения Celsius

11 мая 2017, 10:15

Серия водяного охлаждения Celsius от Fractal Design использует последние технологии и качественный звукопоглощающий материал для наилучшего охлаждения смаксимальной шумоизоляции.Интеллектуальный двойной режим управления скоростью — одновременно простой и надежный, не требующий дополнительного ПО. Скорости вентиляторов и насоса регулируются в автоматическом режиме или переключаются на ШИМ-режим согласно индивидуальным настройкам пользователя.Для истинных энтузиастов — никогда нельзя переоценить удовлетворение от аккуратной и производительной сборки! С Celsius это легко как никогда за счет встроенного посадочного места для вентиляторов и скрытой кабельной проводки.Основные особенности• Celsius использует последние технологии и качественный звукопоглощающий материал для наилучшего охлаждения с максимальной шумоизоляцией.• Интеллектуальный автоматический режим управления температурой регулирует скорость вентиляторов и насоса в реальном времени, обеспечивая оптимальный баланс охлаждения и тишины, а ШИМ-режим позволяет проводить точную ручную настройку для любого сценария использования.• Два комплектных ШИМ-вентилятора Dynamic X2 от Fractal Design допускают широкий диапазон регулировки скорости от 500 до 2000 об/мин., обеспечивая практически бесшумную работу при малых нагрузках и максимальный воздушный поток во время высоких нагрузок.• Встроенное посадочное гнездо для вентилятора со скрытой кабельной проводкой упрощает укладку проводов и создает аккуратный внешний вид.• Фитинги радиаторов имеют стандартную резьбу G 1/4" для максимальной совместимости и самостоятельного расширения с использованием стандартных компонентов. Простое добавление блока видеокарты позволит вам избавиться от шума вентиляторов. Единственным звуком во время игры будет сама игра!• 5 лет гарантии (*при расширении контура гарантия покрывает только компоненты Celsius S24/S36, а не всю систему)