Meshify C – новый корпус от Fractal Design

10 августа 2017, 9:45

Шведская компания Fractal Design, разработчик компьютерных компонентов, объявляет о выпуске компьютерного корпуса Meshify C.

Новый корпус выделяется агрессивным дизайном в линейке Fractal Design, обеспечивая непревзойденное охлаждение системы.



Угловатая асимметрия передней панели Meshify C напоминает грани черного алмаза и помимо эстетических функций обеспечивает интенсивную вентиляцию.



Затемненное закаленное стекло завершает идею дизайна, вдохновленного самолетами стелс.



Продуманная вместительная планировка формата ATX обеспечивает беспрепятственный воздушный поток от передней панели через ключевые компоненты, создавая исключительное охлаждение.



Когда производительность стоит на первом месте, а компромисс недопустим – Meshify C – единственное стильное решение.



Основные особенности



• Дизайн, оптимизированный для создания воздушного потока



• Производительность и вместимость башенного корпуса в компактном типоразмере mid-tower



• Дизайн передней панели в виде угловатой сетки максимизирует забор воздуха



• Боковая панель из затемненного закаленного стекла обеспечивает элегантный внешний вид и обзор внутреннего пространства



• Эстетика нового стиля с элементами в черном цвете



• Множество вариантов размещения накопителей (до 5 жестких дисков

одновременно)



• Крепкие стальные корзины приводов с амортизирующими резиновыми втулками для тихой и надежной работы



• Два предустановленных вентилятора Fractal Design Dynamic X2 GP-12 120 мм обеспечивают оптимальный воздушный поток с минимальным шумом



• Компоновка внутреннего пространства обеспечивает беспрепятственный воздушный поток



• Легкоочищаемые фильтры спереди, сверху и снизу с полной защитой блока питания и удобным доступом спереди



• Полноразмерный кожух блока питания закрывает корзину для дисков и кабели для свободного воздушного потока и аккуратного вида системы



• Для прокладки кабелей за материнской платой предусмотрено пространство шириной 35 мм, оборудованное отверстиями с манжетами



Предполагаемая розничная цена



• Meshify C – 108 USD