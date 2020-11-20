Fractal запускает корпус Meshify 2

20 ноября 2020, 11:15

Ведущий производитель компонентов для персональных компьютеров, компания Fractal, анонсировала долгожданную версию Meshify 2 – обновленную версию.

Серия Meshify 2 не только остается верной своему наследию с точки зрения бескомпромиссного дизайна - она также поставляется с долгожданными дополнениями, такими как: сменяемая стенка для расширенной универсальности, полностью съемная верхняя панель и передний нейлоновый фильтр, который можно снять для увеличения притока воздуха. Наряду с моделью среднего размера сегодня поступила в продажу версия XL; поддерживающая материнские платы вплоть до SSI-EEB размера, включая установку нескольких радиаторов и до 23 устройств хранения данных.

Подобно граням черного алмаза, угловатая асимметрия линии Meshify создает уникальную атмосферу пространства. Благодаря прочной конструкции и узнаваемому образу, серия Meshify 2 обязательно впечатлит своим уникальным сочетанием стиля и содержания. Это хрестоматийный пример того, что следует ожидать от современного корпуса, когда речь идет о модульности, гибкости и простоте использования.

Каноническая угловатая сетчатая конструкция обеспечивает чистый воздушный поток со смелой, скрытой эстетикой

Просторный и легко адаптируемый интерьер корпуса с двойной компоновкой

Новая конструкция корпуса открывает доступ к внутреннему пространству с трех сторон для беспрепятственной установки компонентов и прокладки кабелей

Новый передний нейлоновый фильтр, который можно снять для увеличения воздушного потока

Новый дизайн передней панели со съемным сетчатым фильтром на шарнирах и лицевой панелью без фиксации и для облегчения доступа к передним креплениям вентилятора

Три порта USB на передней панели, включая один USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с.

Ультратонкий вентиляторный концентратор Nexus+2 объединяет до трех вентиляторов с ШИМ-управлением и шести 3-контактных вентиляторов непосредственно в линию с кабельными каналами вдоль края корпуса

Превосходное охлаждение благодаря девяти гнездам для вентиляторов 120/140 мм и трем предустановленным вентиляторам серии Dynamic X2 GP-14.

Легко очищаемые нейлоновые фильтры с интенсивным продувом спереди, сверху и снизу с полным покрытием блока питания и удобным доступом спереди

Съемный кожух блока питания и встроенные направляющие с липучками еще больше упрощают прокладку кабелей за платой и внутри корпуса