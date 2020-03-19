Fractal Design анонсирует выпуск стильного ITX корпуса для геймеров

19 марта 2020, 14:15

Компания Fractal Design, нацеленная на творцов, геймеров и DIY-разработчиков, сегодня выпустила инновационный корпус малого форм-фактора благодаря тесному сотрудничеству с Intel.«Мы были очень рады сотрудничеству с Intel в разработке этого корпуса», - говорит основатель Fractal Design Ханнес Валлин. «Это вдохновило нас на проект, который бросает вызов мнению, что элегантный дизайн нельзя сочетать с гибкой функциональностью, и мы очень довольны результатом».Корпус Era ITX, доступен уже сегодня и представляет собой следующее поколение корпусов форм-фактора Mini-ITX. Это компактное решение не имеет ограничений конфигурации, традиционно связанных с системами малого форм-фактора. Этот уникальный продукт представляет собой идеальное сочетание элегантного дизайна и технических разработок с аппаратными инновациями ПК.В основе Era лежит алюминиевый корпус с внешней отделкой, которая сочетается с верхними вставками из декоративного дерева и закаленного стекла.Эта комбинация материалов наряду с различными цветовыми решениями предоставляет пользователю широкий выбор.«Этот корпус открывает новые возможности для креативных личностей - благодаря своему изящному виду и компактности - для мощных ПК, которые они создают», - говорит Крис Сильва, генеральный менеджер подразделения настольных продуктов Intel. «Вместе с Fractal мы разделяем философию дизайна и опыт пользователей, этот продукт является результатом нашего совместного сотрудничества».Era ITX легко вмещает самые мощные процессоры Intel, такие как процессоры Intel Core™ 9-го поколения, и поддерживает двухслотовые графические карты, системы водяного охлаждения AIO (макс. 240 мм) и до четырех накопителей данных - все это благодаря инновации и гибкой системе крепления блока питания и объему на 16 литров. Оптимальный воздушный поток и охлаждение компонентов достигаются благодаря эффективной конструкции воздуховода.Компактный, утонченный и стильный, корпус Era переопределяет понятие малый форм-фактор для тех, кто ищет отличное решение, не жертвуя мощью и функциональностью оборудования профессионального уровня.Основные особенности Define 7Компактный, уникальный дизайн внешних алюминиевых панелей, доступных в пяти цветовых решениях.Универсальное внутреннее пространство, обеспечивающее установку аппаратного обеспечения профессионального класса.Стильная верхняя панель, дизайн которой сочетается с цветом вашего корпуса.Дополнительная верхняя панель из стальной сетки обеспечивает больший приток воздуха.Компактный и универсальный, объемом всего 16 литров.Поддерживает видеоплаты высотой в два слота и длиной до 295 мм.Отличная поддержка систем водяного охлаждения за счет съемной скобы для радиатора размером до 240 мм или двух радиаторов размером 120 мм.Две скобы для монтажа устройств хранения данных, каждая обеспечивает монтаж одного жесткого диска 3,5” или двух SSD-дисков 2,5”.Эффективная конструкция типа «труба» оптимизирует обтекание воздухом через, в общей сложности, пять посадочных мест для вентиляторов.Предустановленный 80-мм вентилятор SSR3 Fractal Design бесшумно и эффективно отводит нагретый воздух.