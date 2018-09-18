Fractal Design анонсирует комплект панелей из закаленного стекла для корпусов

18 сентября 2018, 11:45

Владельцы Define S, R4 и R5 теперь могут добавить элегантности своим корпусам с новыми комплектами панелей из закаленного стекла от Fractal Design.Комплект панелей из закаленного стекла для корпуса Define R5 позволяет пользователям модифицировать одну или обе стороны Define R5, без использования болтов и креплений, обеспечивая премиальный вид. Панель полностью совместима с механизмом быстрой разблокировки Define R5, а для обеспечения безопасности при транспортировке предусмотрены дополнительные винты с накатанной головкой.Комплект панелей из закаленного стекла совместим с несколькими известными корпусами Fractal Design, среди которых модели Define S, Define R4, Core 3300 и Core 3500, и поставляется с готовыми винтами с накаткой для легкой установки.Всего доступны две версии панелей с помощью которых владельцы смогут обновить внешний вид своих корпусов.Ключевые особенности аксессуаров для Define R5• Модернизируйте Define R5 панелью из затемненного закаленного стекла• Подходит ко всем корпусам серий Define R5• Можно установить на правой или на левой стороне• Установка без шурупов и без петель, премиальный внешний вид• Цвет подходит для черного, Blackout и титанового корпусов• Лёгкий доступ во внутреннее пространство (только левая сторона)Ключевые особенности акссесуаров для Define S• Модернизируйте корпус панелью из слегка затемненного закаленного стекла• Подходит ко всем модификациям корпусов Define S/R4 и Core 3300/3500• Дизайн без видимых креплений для премиального внешнего вида• Цвет подходит для черного и титанового корпусовСпецификацияОриентировочная розничная ценаDefine R5 TG боковая панель - Черный цветUSD 35.99Define S TG Боковая панель - Черный цветUSD 35.99