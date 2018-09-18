18 сентября 2018, 11:45

Fractal Design анонсирует комплект панелей из закаленного стекла для корпусов

Владельцы Define S, R4 и R5 теперь могут добавить элегантности своим корпусам с новыми комплектами панелей из закаленного стекла от Fractal Design.

Комплект панелей из закаленного стекла для корпуса Define R5 позволяет пользователям модифицировать одну или обе стороны Define R5, без использования болтов и креплений, обеспечивая премиальный вид. Панель полностью совместима с механизмом быстрой разблокировки Define R5, а для обеспечения безопасности при транспортировке предусмотрены дополнительные винты с накатанной головкой.

Комплект панелей из закаленного стекла совместим с несколькими известными корпусами Fractal Design, среди которых модели Define S, Define R4, Core 3300 и Core 3500, и поставляется с готовыми винтами с накаткой для легкой установки.

Всего доступны две версии панелей с помощью которых владельцы смогут обновить внешний вид своих корпусов.
 

Ключевые особенности аксессуаров для Define R5
 
• Модернизируйте Define R5 панелью из затемненного закаленного стекла

• Подходит ко всем корпусам серий Define R5

• Можно установить на правой или на левой стороне

• Установка без шурупов и без петель, премиальный внешний вид

• Цвет подходит для черного, Blackout и титанового корпусов

• Лёгкий доступ во внутреннее пространство (только левая сторона)
 
Ключевые особенности акссесуаров для Define S
 
• Модернизируйте корпус панелью из слегка затемненного закаленного стекла

• Подходит ко всем модификациям корпусов Define S/R4 и Core 3300/3500

• Дизайн без видимых креплений для премиального внешнего вида

• Цвет подходит для черного и титанового корпусов
 
Спецификация
Ориентировочная розничная цена
 
Define R5 TG боковая панель - Черный цвет

    USD 35.99


Define S TG Боковая панель - Черный цвет

    USD 35.99
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