Корпус Define R6 - USB-C, панель из закаленного стекла и комплекты креплений

13 сентября 2018, 10:15

Fractal Design, разработчик и производитель корпусов и компонентов компьютеров, объявил о расширении линейки Define R6 новой версией cо встроенным портом USB-С и аксессуарами: боковыми панелями из закаленного стекла и комплектами креплений для накопителей, которые расширяют возможности корпуса Define R6.



Define R6 превосходит ожидания, предъявляемые к новому поколению корпусов. Долгожданная модель, обладающая инновационными характеристиками, достойно продолжает серию Define, уже заслужившую мировое признание.

Сплошное закаленное стекло и стальные звукопоглощающие панели, которые запираются одним простым нажатием, а также полностью обновленная схема внутреннего пространства с беспрецедентной поддержкой компонентов и гибким размещением устройств памяти. По всему корпусу можно свободно разместить шесть приводов 3,5”/2,5” и два 2,5”.

Просторная и полностью адаптируемая конструкция Define R6 предоставляет девять посадочных мест для вентиляторов, имеет встроенный блок ШИМ и поддерживает радиаторы размером до 420 мм, что делает DefineR6 идеальной платформой для построения компьютера с жидкостным охлаждением вашей мечты. Усовершенствованная технология ModuVent третьего поколения обеспечивает непринужденный переход от стальной звукоизолирующей заглушки к фильтрам с высокой вентиляционной способностью.

Продолжая традиции всегда актуального элегантного стиля и бесшумной модульной конструкции, которая в большой степени обеспечила успех предыдущих моделей, Define R6 предлагает требовательным энтузиастам надежную и гибкую платформу с бесконечным потенциалом.



Цельная, устойчивая к царапинам панель из закаленного стекла для корпуса Define R6 предназначена для установки вместо сплошной металлической боковой панели и может крепиться к обеим сторонам корпуса.

Аксессуар дополняет изящный премиальный вид корпуса Define R6.

Увеличьте память своей системы в корпусе Fractal Design благодаря новым комплектам крепления запоминающих устройств. Каждый комплект включает все необходимое для двух дополнительных дисков в корпуса Fractal Design с креплениями типа А.





Ключевые особенности Define R6 USB-C



• Полноразмерная, стойкая к механическим повреждениям боковая панель из закаленного стекла (только для версии с закаленным стеклом)



• Оптимизирован для обеспечения тихой работы благодаря шумопоглощающему материалу на боковой, верхней и передней панелях



• USB 3.1 Gen 2 Type-C с поддержкой быстрой зарядки и скоростью передачи данных до 10 Гбит/с



• Расширенная поддержка водяного охлаждения, обеспечивающая установку радиаторов до 420 мм в верхней части, до 360 мм в передней части и до 280 мм в нижней части корпуса



• Предустановлены три бесшумных вентилятора с оптимизированным воздушным потоком Fractal Design Dynamic X2 GP-14 140 мм, которые помогают обеспечить превосходную вентиляцию за счет двух вентиляторов на вход и одного — на выход



Ключевые особенности аксессуаров



• Изящное, устойчивое к царапинам закаленное стекло



• Подходит для всех корпусов Define R6



• Устанавливается на левой или на правой стороне



• Бесшовное крепление без болтов



• Элегантный механизм с кнопкой фиксации облегчает доступ к внутреннему пространству