Fractal Design анонсирует новый флагманский корпус Define R6

21 декабря 2017, 11:15

Define R6 превосходит ожидания, предъявляемые к новому поколению корпусов.

Долгожданная модель, обладающая инновационными характеристиками, достойно продолжает серию Define, уже заслужившую мировое признание.



Сплошное закаленное стекло и стальные звукопоглощающие панели, которые запираются одним простым нажатием, а также полностью обновленная схема внутреннего пространства с беспрецедентной поддержкой компонентов и гибким размещением устройств памяти. По всему корпусу можно свободно разместить шесть приводов 3,5”/2,5” и два 2,5”.



Просторная и полностью адаптируемая конструкция Define R6 предоставляет девять посадочных мест для вентиляторов, имеет встроенный блок ШИМ и поддерживает радиаторы размером до 420 мм, что делает Define R6 идеальной платформой для построения компьютера с жидкостным охлаждением вашей мечты. Усовершенствованная технология ModuVent™ третьего поколения обеспечивает непринужденный переход от стальной звукоизолирующей заглушки к фильтрам с высокой вентиляционной способностью.



Продолжая традиции всегда актуального элегантного стиля и бесшумной модульной конструкции, которая в большой степени обеспечила успех предыдущих моделей, Define R6 предлагает требовательным энтузиастам надежную и гибкую платформу с бесконечным потенциалом.