Fractal Design анонсирует новый корпус Define S2

4 октября 2018, 13:15

Define S2 — новый качественный рывок в дизайне компьютерных корпусов с открытой планировкой внутреннего пространства.

Изысканная простота формы и отсутствие помех воздушному потоку делают данные корпуса идеальными для воплощения идеи тихой производительной конфигурации.



В корпусе Define S2 достигнуто увеличение воздушного потока и расширена производительность жидкостного охлаждения: девять посадочных мест для вентиляторов и на 15 % увеличенная площадь воздухозаборника по сравнению с предыдущей версией. Радиаторы размером до 420 мм устанавливаются прямо сверху благодаря инновационной съемной скобе со встроенным заправочным отверстием для легкого доступа. В передней части также предусмотрено место для установки радиаторов размером до 360 мм, в нижней части — до 280 мм. Реализована поддержка насосов и резервуаров — имеются места установки и регулируемые скобы.



В поставку уже входит полноценная поддержка USB 3.1 Gen 2 Type-C и три вентилятора Dynamic X2, вентилируемый кожух полноразмерного блока питания с креплениями для SSD-дисков. Вертикальная установка видеокарты осуществляется благодаря райзер-кабелю Flex VRC-25, поставляемого отдельно.



Закаленное стекло с безвинтовым креплением обеспечивает свободный обзор системы за счет применения элегантного нажимного запорного механизма. Технология ModuVent третьего поколения дополняет корпус звукоизолирующим материалом промышленного класса, гарантируя, что аппаратное обеспечение будет видно, но не слышно.



Вашей целью может быть тишина системы, производительность или впечатляющее жидкостное охлаждение – в любом случае Define S2 станет подходящим выбором!



Основные особенности



• Стойкая к механическим повреждениям боковая панель из закаленного стекла.



• Оптимизирован для обеспечения тишины благодаря звукопоглощающему материалу промышленного класса на боковой, верхней и передней панелях.



• Полная поддержка USB 3.1 Gen 2 Type-C с быстрой зарядкой и скоростью передачи до 10 Гбит/с.



• Эффективное охлаждение благодаря девяти посадочным местам для вентиляторов с интуитивным расположением и пространством для воздушных потоков.



• Расширенная поддержка водяного охлаждения с пространством для радиаторов размером до 420 мм сверху, 360 мм спереди и 280 мм снизу



• Полноразмерный кожух блока питания скрывает лишние кабели, обеспечивая аккуратный интерьер, также оборудован съемной частью для установки более габаритных передних радиаторов.



• Технология ModuVent™ третьего поколения дает пользователям выбор между звукоизоляцией и оснащенной фильтрами вентиляцией в верхней панели.



• Легкоочищаемые нейлоновые фильтры высокой пропускной способности в передней, верхней и нижней частях с полным покрытием блока питания и доступом спереди.



• Nexus+ Smart Hub обеспечивают контроль шестью дополнительными корпусными вентиляторами и тремя дополнительными ШИМ-устройствами для управления с материнской платы.



• Предустановлены три 140 мм вентилятора Fractal Design Dynamic X2 GP-14 — два на вход, и задний — на выход для оптимальной организации воздушного потока.



• Скрытые посадочные места для приводов — до трех 3,5’’ жестких дисков, оставляя достаточно места спереди для резервуаров и расширенных комплектов водяного охлаждения



• Адаптируемое решение для крепления 2,5” привода с двумя скобами и четырьмя посадочными местами на выбор для незаметного расположения под лотком для материнской платы или расположения на виду на кожухе для БП



• Элегантная передняя панель из анодированного алюминия со звукоизолирующим материалом