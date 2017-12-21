Fractal Design анонсирует аксессуары для Define R6

21 декабря 2017, 10:45

Совместно с релизом корпуса Define R6, компания Fractal Design объявляет о выпуске дополнительных компонентов, которые дают пользователям возможность использования последних технологий в работе с компьютером.

Connect D1 — это элегантное решение ввода/вывода, размещаемое на передней панели корпуса Define R6, обеспечивает пользователей совместимым аппаратным обеспечением, которое позволяет воспользоваться всеми преимуществами самых современных технологий. Актуальные стандарты USB 3.1 Gen 2 и USB Type-C обеспечивают удобное высокоскоростное подключение для тех пользователей, которым требуется самый высокий уровень производительности.Flex VRC-25 — это первый комплект райзер-кабеля PCI Express со слотом 2,5 для вертикального монтажа видеокарт, предназначенный для использования в корпусе Fractal Design Define R6. Качество исполнения, соответствует высоким стандартам и эстетике корпусов серии Define. VRC-25 обеспечивает эффектную и надежную демонстрацию производительного оборудования.Гибкий удлиненный кабель с патентом EMI и защищенным дизайном в сочетании с мощной двусторонней проводкой PCB обладает производительностью в три раза выше, чем у традиционных райзер-кабелей.