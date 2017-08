Корпус Define C TG с закаленным стеклом

3 августа 2017, 9:15

Шведская компания Fractal Design, разработчик компьютерных компонентов, объявляет об обновлении корпусов Define C и Define Mini C.

Теперь они оснащены боковой панелью из закаленного стекла, что делает компьютерную систему не только бесшумной, но и ещё более элегантной. В названии новых моделей добавлена аббревиатура TG (tempered glass – закаленное стекло, англ.)

Корпуса семейства Define C созданы специально для тех, кому требуется гибкая платформа форм-фактора ATX или microATX, где всё пространство задействовано максимально эффективно: идеальный баланс объема и функциональности.За счет того, что корпуса Fractal Design Define C TG компактнее обычных ATX и microATX, их внутреннее пространство оптимизировано, они становятся идеальной основой для конфигурации. Компоновка внутреннего пространства способствует свободному прохождению воздуха вокруг основных компонентов, обеспечивая хорошее охлаждение и тишину работы системы.Широкая поддержка охлаждения (как воздушного, так и жидкостного) обеспечивает создание мощных систем. Обладая чертами серии Define, корпуса семейства Define C TG получили характерный дизайн передней панели, плотный звукопоглощающий материал и верхнюю панель с заглушками ModuVent.При проектировании корпуса наша шведская команда инженеров руководствовалась принципом бескомпромиссной эффективности. Дизайн корпусов теперь с использованием закаленного стекла обеспечивает создание действительно изящной системы, что традиционно выгодно отличает продукты Fractal Design.