Fractal Design представляет корпус Define S2 Vision и новые вентиляторы Dynamic

25 апреля 2019, 9:45

Компания Fractal Design, ведущий разработчик и производитель компьютерных корпусов, сегодня представила эффектную новую версию одной из своих наиболее популярных моделей – Define S2 Vision.

Созданная на базе платформы S2, новинка отличается тонированными внешними панелями из закалённого стекла и множеством новых возможностей. Корпус Define S2 Vision предлагается в двух вариантах: в версии RGB с полным набором аксессуаров Prisma ARGB и в версии Blackout с новейшими вентиляторами Dynamic X2 PWM Black, которые с сегодняшнего дня также можно приобрести отдельно.



Корпус Define S2 Vision совмещает в себе красоту и функциональность. Благодаря тому, что стенки корпуса выполнены из закаленного стекла, великолепие системы ощущается с любого ракурса. Компьютер будет в центре внимания с Define S2 Vision RGB, а версия Blackout создаст утонченный завораживающий эффект.



Охлаждение компонентов по прежнему в центре внимания. Девять положений вентиляторов, поддержка мощного водяного охлаждения, четыре 140 мм ШИМ вентилятора, и инновационная система, позволяющая вам менять закаленное стекло на верхней панели для дополнительного охлаждения одним нажатием кнопки.



В Define S2 Vision также имеются подготовленные отверстия для насосов, крепления для резервуара, хаб вентиляторов Nexus 9P с девятью разъемами ШИМ, дополнительная вертикальная стойка Flex VRC-25 для GPU и, конечно, безболтовые боковые панели из закаленного стекла. Выбрав версию RGB, вы получаете четыре вентилятора Prisma PWM ARGB, идеально совмещенных с 400мм ARGB светодиодной полоской и возможность управлять всеми светодиодами, благодаря встроенному контроллеру Adjust R1 RGB.



Независимо от того, ваш компьютер – это производительный монстр или изящное произведение искусства – он будет смотреться великолепно с любого ракурса!



Вентиляторы Fractal Design серии Dynamic X2 — это поистине универсальные вентиляторы, которые характеризуются отличной производительностью по воздушному потоку и исключительной предполагаемым сроком службы в 100000 часов за счет применения нового подшипника LLS (внутренняя втулка с большим сроком службы).



Реализованная поддержка ШИМ обеспечивает высокоточное управления в широком диапазоне, что позволяет выбрать наиболее подходящее отношение бесшумности работы и максимального воздушного потока.

Благодаря улучшенной конструкции Dynamic X2 удалось создать красивый вентилятор, который помогает поддерживать низкую температуру системы, сохраняя тишину. В дизайне Dynamic X2, выполненном в стиле серии Venturi Fractal Design, реализованы аэродинамические элементы самолетного крыла, что позволило существенно снизить шум.

Доступная в нескольких цветовых комбинациях, включая черный, белый и классическую черно-белую цветовую схему Fractal Design, серия Dynamic X2 идеально подходит для тех пользователей, которым требуется профессионально сбалансированный вентилятор с исключительной надежностью.