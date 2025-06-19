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19 июня 2025, 14:45

В Техасе взорвалась ракета-носитель Starship

Компания SpaceX сообщила, что ракета готовилась к десятому летному испытанию, однако «во время полёта произошла серьёзная аномалия». В результате инцидента никто не пострадал.


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