WSJ: ошеломляющая атака Украины подрывает глобальную военную стратегию РФ

3 июня 2025, 10:15

Беспрецедентные удары украинских дронов по российским авиабазам ослабляют способность Москвы вести войну с меньшим соседом и подрывают ее возможность угрожать более удаленным соперникам, таким как США и Китай.

Этот сдвиг может иметь далеко идущие геостратегические последствия. Об этом пишет The Wall Street Journal в своей аналитической статье.



Россия больше не производит Туполевы бомбардировщики, которые были в эксплуатации несколько десятилетий, а это означает, что она лишилась одного из краеугольных камней своей способности проецировать военную мощь за пределы собственных границ. Самолеты, по которым ударила Украина, играют в военно-воздушном флоте РФ роль, примерно сопоставимую с американскими бомбардировщиками B-52 и B-1, которые более современны и более последовательно обновляются, чем Туполевы. Бомбардировщики обеих стран представляют собой жизненно важные части их способности доставлять ядерное оружие в войне. Две другие опоры так называемой ядерной триады - это подводные лодки и ракеты наземного базирования.