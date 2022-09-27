Электрическая варочная поверхность Hyundai HHE 3285 BG

27 сентября 2022, 15:15

Не всегда есть возможность использовать полноразмерную варочную поверхность с 4 конфорками, особенно когда речь идет о квартирах-студиях и небольших помещениях.

На помощь приходят компактные модели с 2 конфорками – среди них выделяется встраиваемая панель Hyundai HHE 3285 BG с большой двойной зоной нагрева и сенсорной панелью управления.

У варочной поверхности Hyundai HHE 3285 BG конфорки быстрого нагрева Hi-Light разных размеров. Они нагреваются за считанные секунды, поэтому можно сразу приступить к приготовлению, без долгого ожидания. Регулировка степени нагрева состоит из 9 уровней с постоянным отображением заданного значения.Управление варочной поверхностью происходит с помощью сенсорных кнопок и дисплея с отображением уровней мощности. Для большего комфорта у каждой конфорки есть регуляторы мощности и отдельные кнопки для настройки таймера, блокировки и включения расширения нагрева передней конфорки. Кстати, мыть такую варочную поверхность легче, чем модели с механическим управлением, за счет отсутствия труднодоступных мест.Встроенный таймер в Hyundai HHE 3285 BG можно выставить на время работы конфорок до 99 минут, после чего панель автоматически выключается, поэтому нет необходимости в постоянном контроле процесса, когда требуется строгое соблюдение времени готовки.Помимо автоматического отключения, за безопасность панели отвечает индикатор остаточного тепла и функция блокировки элементов управления во время работы устройства. Если конфорки не успели остыть и есть риск получения ожога, то на экране отобразится специальный символ. Корпус панели выполнен в черном цвете – это оптимальное решение в плане дизайна, а стеклокерамика со скошенными краями обеспечит надежную защиту от повреждений.Варочная поверхность Hyundai HHE 3285 BG проста в управлении, что делает ее удобной для всех пользователей. За счет небольших размеров Hyundai HHE 3285 BG отлично впишется в кухню небольших размеров.