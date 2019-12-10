Новая функция ADAPT POWER в варочных поверхностях GORENJE

10 декабря 2019, 11:45

Варочные поверхности GORENJE с функцией ADAPT POWER, доступные в товарном портфеле Юг-Контракта, защищают домашние электросети от перегрузок.

Обычные электрические варочные поверхности оказывают значительную нагрузку на домашнюю электросеть. Это приводит к частым срабатываниям защитной автоматики и вызывает значительные неудобства. Новые индукционные варочные поверхности Gorenje оснащены функцией AdaptPower, которая автоматически снижает мощность при одновременном включении сразу нескольких зон нагрева, причем электроника делает это без ущерба для процесса приготовления пищи.Максимальная мощность приготовления для варочной поверхности составляет 7,2 кВт или 7,4 кВт. Ее можно уменьшить в зависимости от типа подключения (1 или 3 фазного) и предохранителя, установленного в электрощите.