Бренд ERGO представил новые модели индукционных плит

25 декабря 2018, 9:45

Торговая марка ERGO презентовала две новые модели индукционных плит со slim-корпусом и керамической варочной поверхностью.



Модель ERGO IHP-1601 оснащена одной конфоркой мощностью 1800 Вт. Этого вполне достаточно для того, чтобы разогреть или приготовить еду. Регулятор температуры в диапазоне от 60 до 240 градусов обеспечивает быстрое и оптимальное распределение тепла по поверхности посуды.

Модель ERGO IHP-2608 – индукционная плита на две конфорки, что позволяет готовить несколько блюд одновременно. Мощность плиты 3100 Вт, а диапазон нагрева – от 60 до 240 градусов. Размер прибора 36 х 56 x 4.2, а вес всего 4,7 кг. Благодаря легкости и компактности плиту можно переставлять с места на место и даже перевозить.



Для того, чтобы готовить на индукционных плитах, не нужно полностью менять комплект посуды. Достаточно, чтобы дно кастрюль и сковородок было магнитным.



Обе модели имеют большие цифровые дисплеи с чувствительными сенсорными панелями, которые быстро реагируют на прикосновения и упрощают работу с кухонной техникой. Изысканный лаконичный дизайн подойдет к любому интерьеру, а компактные размеры позволят рационально использовать место на кухне в квартире, офисе или загородном доме.