Hisense представила новинки в линейке кухонной техники

23 марта 2026, 16:45

Hisense расширяет ассортимент кухонной техники. К уже представленным на рынке аэрогрилям бренда добавились новые модели — Hisense HAF1800DCD, Hisense HAF2100DCD и флагман Hisense HAF2700DCD с двумя независимыми корзинами.



Ценителям здоровой и вкусной пищи компания также предлагает новый многофункциональный электрогриль Hisense HCG2000XXL. Новая серия Hisense создана для тех, кто хочет готовить быстро, разнообразно и без лишних усилий.



Флагманская модель — аэрогриль Hisense HAF2700DCD с двумя независимыми корзинами суммарным объемом 11 литров — позволяет готовить два разных блюда одновременно. Курица в одной корзине и картофель в другой, рыба и овощи или горячее и десерт — вкусы и запахи не смешиваются. Благодаря специальному режиму синхронизации еда в обеих корзинах готова к подаче в одно и то же время. Это ценная возможность для семей с детьми и для тех, кто любит принимать гостей.

Аэрогрили Hisense HAF1800DCD и Hisense HAF2100DCD различаются по объему и мощности. Первый рассчитан на 6,3 литра, второй — на 7,7 литра. Управление обоими приборами осуществляется с помощью понятных сенсорных экранов, в каждом из устройств предусмотрено десять автоматических программ. Достаточно выбрать блюдо на экране, и аэрогриль автоматически установит нужные настройки температуры и времени. Благодаря быстрому нагреву эти модели способны заменить стандартный духовой шкаф, при этом они потребляют меньше электричества, более компактны и удобны в использовании.Модели Hisense HAF1800DCD и Hisense HAF2100DCD также оснащены технологией двойного нагрева. В отличие от стандартных аэрогрилей, в которых жар поступает только сверху, новые приборы прогревают продукты одновременно и сверху, и снизу. Это значит, что еда готовится равномерно со всех сторон и покрывается аппетитной хрустящей корочкой. При этом масло можно не добавлять совсем, как и переворачивать продукты в процессе готовки.Для тех, кто любит сочные стейки и поджаристые сэндвичи, доступен электрогриль Hisense HCG2000XXL с увеличенной рабочей поверхностью. Он оборудован пятью автоматическими программами для приготовления стейков с разной степенью прожарки. Специальный встроенный термощуп следит за температурой внутри продукта, поэтому мясо получается сочным и равномерно прожаренным.Крышка гриля откидывается на 180 градусов, и устройство трансформируется в две отдельные жарочные поверхности. Можно готовить в закрытом положении, чтобы получить классические горячие сэндвичи, или использовать прибор как просторный открытый гриль для овощей, курицы и стейков. Четыре уровня регулировки высоты позволяют поднимать верхнюю пластину до 4 см для толстых бутербродов с начинкой или опускать ее для тонких хрустящих тостов. Для левой и правой половины можно устанавливать разную температуру нагрева: например, на одной стороне можно жарить мясо на сильном огне, а на другой — томить овощи в щадящем режиме. Съемные пластины легко очищаются: их можно помыть вручную или в посудомоечной машине.