Hisense представляет новую серию лазерных телевизоров Hisense Laser TV L9G

11 мая 2022, 12:15

Инновационные лазерные телевизоры Hisense серии L9G с диагональю 100 дюймов и 120 дюймов поступили в продажу.

Благодаря более чем 1300 патентным заявкам Hisense занимает передовые позиции в сфере производства лазерных телевизоров. В моделях Hisense LASER TV 100L9G и Hisense LASER TV 120L9G реализована улучшенная технология TriChroma, которую отличает непревзойденная глубина и детализация изображения. Приобрести новые модели можно у эксклюзивного дистрибьютора Hisense – компании A&T Trade, распространяющей лазерные телевизоры через сеть официальных дилеров.

"Серия Hisense Laser TV L9G – это телевизоры, которые мгновенно погружают зрителя в виртуальное пространство деталей, цветов и впечатляют внешним видом и богатством технического наполнения, – говорит Павел Гребенников, руководитель направления компании A&T Trade. – Без сомнения, новые модели привлекут внимание ценителей, которые дорожат свободным временем и не готовы идти на компромиссы: для получения зрительского опыта они выбирают первоклассные характеристики! К тому же проекционная консоль получила весьма изысканный дизайн, который органично впишется в любой интерьер".Ультрареалистичность в телевизорах Hisense Laser TV L9G достигается за счет источника лазерного излучения RGB, который одновременно создает три изображения различного цвета. Эффект возрастает благодаря возможностям усовершенствованной Trichroma и обновленного экрана с функцией светопоглощения.Исключительную яркость на уровне 2800 люмен, присущую моделям Hisense LASER TV 120L9G и Hisense LASER TV 100L9G, в числе прочего визуально усиливает особый ALR-экран. В нем используется антибликовая технология, блокирующая более 85% внешней засветки, что позволяет сохранять качество картинки при любом освещении. Формат 4K Ultra HD поддерживает более 8 миллионов пикселей для формирования принципиально нового изображения – четкого и яркого, при сохранении всех оригинальных цветов. Кроме того, в рамках стандарта BT.2020, определяющего цветовую гамму телевизоров будущего, Hisense расширила цветовой охват до 107%, поэтому Hisense Laser TV L9G способны транслировать зрелищные визуальные эффекты.Ультракороткофокусные лазерные телевизоры проецируют изображение в формате 4K на 100-дюймовый или 120-дюймовый экран, причем проектор можно устанавливать практически в любом месте – минимальное расстояние между проектором и экраном может составлять всего 30,3 см. Внешний вид телевизоров характеризуют элементы дизайна в стиле современных архитектурных сооружений. Верхняя панель имеет изящную форму с мягкими изогнутыми линиями. Выполненная на базе технологии IMD, она создает ощущение легкого и стильного современного цифрового устройства.Помимо перечисленного, в набор характеристик серии Hisense Laser TV L9G входят технология Smooth Motion, гарантирующая плавное воспроизведение динамичных сцен; технология Dolby Atmos и качественные фронтальные динамики мощностью 40 Вт, погружающие в центр происходящего на экране; встроенный тюнер, принимающий, обрабатывающий и выводящий на экран транслируемый телевизионный сигнал. Разработчики позаботились и о здоровье зрителей: технология снижения излучения синего света, сертифицированная TUV, снижает нагрузку на глаза, а, если к телевизионной консоли подходит человек, яркость излучения лазерных световых лучей снижается.Простой интерфейс смарт-телевизора дает возможность легко переключаться между стриминговыми сервисами и устройствами, при этом платформа VIDAA U4 предоставляет пользователям доступ к глобальному и локальному контенту. Отдельно стоит отметить длительный срок службы новых моделей Hisense LASER TV 120L9G и Hisense LASER TV 100L9G: технология X-FusionTM использует точные источники света для обеспечения непрерывной работы устройств на протяжении более чем 25 тысяч часов.