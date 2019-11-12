HISENSE увеличивает поставки в Украину телевизоров с Ultra HD 4К

12 ноября 2019, 6:11

В этом году один из крупнейших производителей электроники в мире компания Hisense отмечает 50-летний юбилей и усиливает свои позиции на украинском рынке.

Бренд расширяет линейку смарт-телевизоров с оптимальным соотношением цены, качества и функционала.

За последний год компания Hisense значительно расширила модельный ряд телевизоров, представленных в Украине: от бюджетных 32-дюймовых смарт-ТВ до широкоформатных телевизоров премиум-класса с диагональю до 85 дюймов с экранами OLED, Quantum Dot и собственной технологией – ULED и с разрешением от Full HD до 4К.

Популярные модели имеют технологию расширенного динамического диапазона (HDR), а также установленное мобильное приложение Hisense Remote NOW. За качество изображения отвечает сертифицированный Ultra HD 4K.

Доступ к онлайн-контенту и внешним устройствам обеспечивает собственная операционная система VIDAA и официальный Android TV с уже предустановленным набором приложений, которые гарантированно будут работать в нашей стране. Также таким телевизором можно управлять просто со смартфона и даже голосом.

Флагманом среди линейки Hisense является лазерный телевизор с диагональю от 80 до 120 дюймов, который, по сути, является короткофокусным проектором с разрешением Ultra HD 4K и акустикой JBL by Harman. На украинском рынке представлен Hisense Laser TV с диагональю 100 дюймов.

Официальным дистрибьютором HISENSE в Украине выступает торговая сеть Фокстрот.