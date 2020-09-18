Цена и качество: что представляет собой премиум ULED от HISENSE

18 сентября 2020, 14:45

Бренд Hisense продолжает экспансию украинского рынка, в том числе – и в премиум-сегменте смарт телевизоров.



Презентованный летом 2020 года U8QF – это флагманский 4К-телевизор на квантовых точках со 120-герцовой матрицей, пиковая яркость – 1000 нит, фронтальная акустика JBL с поддержкой Dolby Atmos. Стоит ли волноваться другим брендам? Возможно. Поэтому рассказываем, где купить телевизор Hisense, чем обусловлена его стоимость и какими «фишками» готов посостязаться с конкурентами в этой категории.

Что значит ULED

Это комплекс технологий, которые Hisense даже запатентовал. Они отвечают за качество изображения, сочетая контроль LED-подсветки и управления цветом с комплексом мощных алгоритмов. К примеру, смотря на кубики льда на экране, можно «ощутить» прохладу на кончиках пальцев. То есть детализация и реалистичность – на небывалой высоте.



Чем впечатляет U8QF

– Технология Hi-View Engine – интеллектуальная оптимизация каждого пикселя по всей площади экрана, чтобы передать каждый кадр наилучшим способом. То есть, если покажется, что бегущая лошадь движется прямо на вас – это нормально.

– Максимальная яркость – 1000 нит, то есть Hisense U8QF не страшны яркие солнечные лучи, что позволяет смотреть телевизор без малейшего дискомфорта в любое время суток. А ведь с обычными телевизорами в яркий солнечный день это – настоящая пытка, не так ли?

– Технология цвета Quantum Dot позволяет воспроизводить более миллиарда оттенков. Конечно, 50 оттенков серого тоже «в делее».

– Dolby Vision – современная технология HDR, разработанная на основе кинематографических технологий. Давно не посещали кинотеатр? А теперь он посетит вас.

– Оптимизация воспроизведения движения и угла обзора: независимо, в какой точке комнаты находитесь, изображение воспроизводится без искажения.

– Антибликовый экран, который, как бы молча демонстрирует, что он не зеркало, поэтому не бойтесь отражения ламп, лучей и прочих предметов, а наслаждайтесь красивой «картинкой» на экране.

– DOLBY ATMOS обеспечит «полное погружение» в атмосферу любимого кинофильма за счет объемного реалистичного звука.

– Фирменная операционка VIDAA U4.0 сделает пользование всеми функциями Smart TV таким же простым, как запустить робот-пылесос. Netflix, YouTube, Megogo – включайте любые приложения в один клик.

Где купить Hisense U8QF



Линейка ULED совместила в себе преимущества ведущих технологий, изысканного дизайна и вполне адекватной цены. Представлена в двух диагоналях – 55 и 65 дюймов. Стоимость в сети Фокстрот, где в наличии наиболее широкий ассортимент телевизоров Hisense, – 25999 и 35999 грн соответственно.

А с 1 по 30 сентября 2020 года покупатели имеют возможность приобрести акционные телевизоры HISENSE со скидкой до 35%. Подробнее – на foxtrot.ua.